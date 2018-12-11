Новости Украины сегодня 11 декабря 2018 - новости Украины и мира

Во вторник, 11 декабря, суд восстановил Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы. Консул рассказал о состоянии пленных Россией украинских военных моряков. На Украину надвигается серьезная непогода. Time объявил победителя номинации "Человек года". Такими были главные новости 11 декабря в Украине и мире.

Восстановление Насирова

Окружной административный суд Киева восстановил в должности главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, который был уволен с этой должности решением правительства 31 января. Кроме того, суд обязал выплатить Насирову упущенный заработок в размере около 180 тысяч гривен.

Полное решение суда пока отсутствует, но представитель Насирова Г.М. в суде сообщил, что просит восстановить по причине нарушения процедуры при увольнении. Судя по поведению одного из коллегии судей, суд сомневался в достоверности факта существования у экс-председателя ГФС Украины гражданства Объединенного Королевства,

– написал в Facebook нардеп Андрей Журжий.

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Роман Насиров восстановился в должности главы ГФС

Представитель правительства в Верховной Раде, нардеп Вадим Денисенко заявил, что Кабинет министров обжалует решение суда о восстановлении Насирова на посту главы ГФС.

Однако сам Насиров заявил, что уже в среду, 12 декабря, планирует вернуться на работу в ГФС и приступить к исполнению обязанностей председателя службы.

Отметим, что Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров переносил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

Новости от моряков

Украинский консул посетил в СИЗО Москвы шестерых украинских военных моряков, которых Россия незаконно захватила в плен в районе Керченского пролива. Об этом сообщил начальник Управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.

"По информации консула, состояние здоровья ребят удовлетворительное. Настроены оптимистично, надеются на скорое возвращение в Украину", – рассказал дипломат.

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В среду, 12 декабря, планируется встреча украинского консула с еще пятью пленными моряками.



Один из пленных украинских моряков Денис Гриценко

В то же время член команды адвокатов украинских военных моряков Николай Полозов в Москве встретился с одним из захваченных моряков Денисом Гриценко. Общение проходило в следственном управлении ФСБ возле СИЗО "Лефортово". Адвокат рассказал, что Гриценко очень общительный, с потрясающим чувством юмора и бодрым настроением.

К нему никто не применяет силу или давление, наоборот относятся с уважением. Никаким преступником Денис Гриценко себя не признает. На очередном допросе он заявил под протокол, что является военнопленным. Этой позиции будут придерживаться все моряки,

– сообщил адвокат.

Непогода в Украине

В Украину 12 и 13 декабря придет сильная непогода. Синоптики прогнозируют снегопады, метели и дожди почти во всех областях. Кроме того, в акватории Черного и Азовского морей ожидаются сильные порывы ветра и шторм.

Так, 12 декабря в центральных, северных областях, и на Николаевщине и Херсонщине ожидается сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метели, а на дорогах гололедица. Кроме того, во всех регионах, кроме Запада, будут порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

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В Украине ожидаются снегопады

Спасатели ожидают метели и штормовое предупреждение в Черниговской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Николаевской областях. В то же время, еще в шести прогнозируют сильные ливни – Луганская, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская.

Прирост снежного покрова 12-20 сантиметров. Ночью 12 декабря по северной половине акватории Черного моря и на Азовском море порывы ветра 25-28 метров в секунду; высота волн на Черном море 3-5 метров, на Азовском море 1,3-1,5 метра, в открытой части моря 1,5-2 метра, – сообщил Укргидрометцентр.

"Человек года" от Time

Победителем в номинации "Человек года" по версии журнала Time стала группа журналистов, среди которых также убитый саудовский журналист Джамаль Хашогги.

На обложке следующего выпуска Time появятся фотографии журналистов, "стоящих на страже правды". Среди них – Хашогги, а также репортеры, которые находятся под арестом.

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Джамаль Хашогги

По словам главного редактора журнала Эдварда Фелсенталя, впервые Time выбрал персоной года человека, которого уже нет среди живых.

Смерть Хашогги заставила мир пересмотреть свое отношение к саудовской монархии и наконец обратить внимание на происходящее в Йемене,

– сказал Фелсенталь.

Он уточнил, что в номере журнала, посвященном персоне года, будет несколько обложек, на которых изображены работники СМИ: это журналисты Capital Gazette, на редакцию которого была совершена атака летом 2018 года; филиппинская журналистка Мария Ресса, которую судят на родине; репортеры Ва Лоун и Киав Со Оо, которые получили тюремный срок в Мьянме.