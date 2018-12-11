Новини України сьогодні 11 грудня 2018 - новини України і світу

У вівторок, 11 грудня, суд поновив Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби. Консул розповів про стан полонених Росією українських військових моряків. На Україну насувається серйозна негода. Time оголосив переможця номінації "Людина року". Такими були головні новини 11 грудня в Україні та світі.

Поновлення Насірова

Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, який був звільений із цієї посади рішенням уряду 31 січня. Крім того, суд зобов’язав виплатити Насірову упущений заробіток у розмірі близько 180 тисяч гривень.

Повне рішення суду поки відсутнє, але представник Насірова Р.М. у суді повідомив, що просить поновити з причини порушення процедури при звільненні. Судячи з поведінки одного з колегії суддів, суд сумнівався в достовірності факту існування в екс-голови ДФС України громадянства Об'єднаного Королівства,

– написав у Facebook нардеп Андрій Журжій.

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Роман Насіров поновився на посаді голови ДФС

Представник уряду у Верховній Раді, нардеп Вадим Денисенко заявив, що Кабінет міністрів оскаржить рішення суду про поновлення Насірова на посаді голови ДФС.

Проте сам Насіров заявив, що вже в середу, 12 грудня, планує повернутись на роботу в ДФС приступити до виконання обов’язків голови служби.

Зазначимо, що Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.

Новини від моряків

Український консул відвідав у СІЗО Москви шістьох українських військових моряків, яких Росія незаконно захопила в районі Керченської протоки. Про це повідомив начальник Управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич.

"За інформацією консула, стан здоров'я хлопців задовільний. Налаштовані оптимістично, сподіваються на швидке повернення в Україну", – розповів дипломат.

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У середу, 12 грудня, планується зустріч українського консула ще з п'ятьома полоненими моряками.



Один з полонених українських моряків Денис Гриценко

Водночас член команди адвокатів українських військових моряків Микола Полозов у Москві зустрівся з одним із захоплених моряків Денисом Гриценком. Спілкування проходило у слідчому управлінні ФСБ біля СІЗО "Лефортово". Адвокат розповів, що Гриценко дуже товариський, з приголомшливим почуттям гумору і бадьорим настроєм.

Щодо нього ніхто не застосовує силу або тиск, навпаки ставляться з повагою. Ніяким злочинцем Денис Гриценко себе не визнає. На черговому допиті він заявив під протокол, що є військовополоненим. Цієї позиції дотримуватимуться всі моряки,

– повідомив адвокат.

Негода в Україні

В Україну 12 і 13 грудня прийде сильна негода. Синоптики прогнозують снігопади, хуртовини та дощі майже в усіх областях. Окрім того, в акваторії Чорного та Азовського морів очікуються сильні пориви вітру та шторм.

Так, 12 грудня у центральних, північних областях, і на Миколаївщині та Херсонщині очікується сильний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, а на дорогах ожеледиця. Окрім того, у всіх регіонах, окрім Заходу, будуть пориви вітру до 15-20 метрів на секунду.

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В Укріїні очікуються снігопади

Рятувальники очікують хуртовини та штормове попередження у Чернігівській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Миколаївській областях. Водночас, ще у шести прогнозують сильні зливи – Луганська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська.

Приріст снігового покриву 12-20 сантиметрів. Вночі 12 грудня по північній половині акваторії Чорного моря та на Азовському морі пориви вітру 25-28 метрів за секунду; висота хвиль на Чорному морі 3-5 метрів, на Азовському морі 1,3-1,5 метра, у відкритій частині моря 1,5-2 метри, – повідомив Укргідрометцентр.

"Людина року" від Time

Переможцем у номінації "Людина року" за версією журналу Time стала група журналістів, серед яких також убитий саудівський журналіст Джамаль Хашоггі.

На обкладинці наступного випуску Time з'являться фотографії журналістів, "що стоять на сторожі правди". Серед них – Хашоггі, а також репортери, які перебувають під арештом.

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Джамаль Хашоггі

За словами головного редактора журналу Едварда Фелсенталя, вперше Time обрав персоною року людину, якої вже немає серед живих.

Смерть Хашоггі змусила світ переглянути своє ставлення до саудівської монархії і нарешті звернути увагу на те, що відбувається в Ємені,

– сказав Фелсенталь.

Він уточнив, що в номері журналу, присвяченому персоні року, буде кілька обкладинок, на яких зображені працівники ЗМІ: це журналісти Capital Gazette, на редакцію якої була здійснена атака влітку 2018 року; філіппінська журналістка Марія Ресса, яку судять на батьківщині; репортери Ва Лоун і Кіав Со Оо, які отримали тюремний термін у М'янмі.