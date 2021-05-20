Лозовская окружная прокуратура провела досудебное расследование. Дело направили в суд.

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Что известно о покушении

  • 41-летняя женщина решила избавиться от своего новорожденного сына.
  • Инцидент произошел 27 марта в одной из общественных уборных на железнодорожной станции "Панютино".
  • Она положила его в пакет и оставила в яме туалета.
  • Мальчика нашли, спасли и доставили в реанимацию.
  • Сейчас о состоянии его здоровья ничего не известно.
  • Вероятно, горе-мать окажется за решеткой.
  • Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы до 5 лет.