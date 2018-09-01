Какими действиями отреагировали оккупанты на смерть Захарченко

В связи с гибелью главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко на территории Донецкой области объявлено чрезвычайное положение. Кроме того, полностью закрыта граница с Россией, куда более или менее свободно можно отсюда уехать.

Об этом сообщает ресурс "Новости Донбасса".

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Отмечается, что в самом областном центре и столице псевдообразования Донецке введен более строгий комендантский час, который здесь снова начал действовать с 23:00, хотя в июле его перенесли на 2 часа вперед, поэтому он начинался в 1:00 и длился до 5:00 .

Как подчеркивается, такие изменения связаны с чрезвычайным положением, который боевики ввели после убийства Захарченко.

Также из-за гибели своего вождя оккупанты перекрыли все пункты пропуска, в частности на границе с Россией и соседней Луганской областью, где действует другая фейкова республика "ЛНР".

"Сейчас идет спецоперация по задержанию. Задержанные уже есть. Нельзя пока говорить, что они – подозреваемые", – сообщил экс-советник Захарченко Александр Казаков в эфире одного из российских телеканалов.

В то же время представитель в Донецкой области уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой рассказал о массовых задержаниях прямо на улицах Донецка. По его словам, в течение недавних 1,5 часа поступило сразу 8 таких сообщений.

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"Аресты проходят по всему городу, задержания уже были на улицах: Бульвар Пушкина, Артема, Комсомольский проспект, Площадь Ленина, район Драматического театра, проспект Гурова, Университетская", – говорит он.

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Впоследствии СМИ сообщили, что вместе с ним погиб так называемый "министр финансов" фейковых республики Александр Тимофеев с позывным "Ташкент".