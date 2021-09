Мероприятие проходило в Национальном дворце искусств "Украина". Во время праздничного концерта на больших экранах демонстрировали ролики о каждом олимпийском цикле, на сцену приглашали украинских чемпионов, а ведущие просили рассказать их об истории получения своих медалей на Олимпийских играх.

В мероприятии также приняли участие представители шоу-бизнеса, среди которых Алина Паш, Тина Кароль, группа "Танок на Майдані Конго", которые исполнили специальный трек об истории Украины на Олимпийских играх, и Джамала, которая исполнила легендарный хит группы Queen "We Are The Champions".

Напомним, Группа Метинвест – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине производителем стали.

Одно из главных направлений корпоративной социальной ответственности группы "Метинвест" – популяризация здорового образа жизни.

За 15 лет компания вложила более 255 миллионов гривен в развитие культуры и спорта в городах присутствия предприятий "Метинвеста".