"Любовницу российских олигархов" Настю Рыбки выпустили из полиции

Полиция Москвы отпустила модель и "секс-тренера" Анастасию Вашукевич и тренера по личностному развитию Александра Кириллова, более известных как Настя Рыбка и Алекс Лесли.

Как сообщила адвокат подозреваемого Светлана Сидоркина, Рыбку и Лесли выпустили под подписку относительно обязательства о явке, передает ТАСС.

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Таким образом, правоохранители не стали выходить с ходатайством к Нагатинскому суду Москвы об аресте.

Напомним, 19 января Нагатинский суд Москвы, удовлетворив просьбу прокурора и адвокатов, принял решение о продлении срока содержания под стражей Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич) и Алекса Лесли (Александра Кириллова) на 72 часа. Поэтому, 22 января суд должен был рассмотреть для нее избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кто такая Настя Рыбка? Это эскорт-модель и блоггер, является гражданкой Беларуси. Стала известной в феврале 2018 года после публикации расследования Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией. Расследование базировалось на ее записях в Instagram и книге "Дневник по соблазнению миллиардера", где описывается встреча олигарха Олега Дерипаски и заместителя председателя правительства Российской Федерации Сергея Приходько во время совместного трехдневного путешествия в Норвегии в августе 2016 года на яхте, принадлежащей Дерипаске. Скандал получил широкое освещение в мировых и российских СМИ.



Что известно о ее задержании?​

25 февраля 2018 года в Таиланде задержали российских видеоблогеров, известных под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка за незаконное проведение секс-тренинга.



Провинциальный суд Паттайя 13 апреля 2018 года предъявил обвинения Александру Кириллову (Алекс Лесли), Анастасии Вашукевич (Насти Рыбке) и другим фигурантам дела о нелегальной организации "секс-тренинга". Впоследствии гражданка Беларуси Вашукевич была приговорена к 18 месяцам тюрьмы, девять из которых она уже отбыла за решеткой, пока длилось следствие, а остаток срока заменили на условный. Также ей навсегда запретили въезд в Таиланд.



17 января Вашукевич и Кириллова, а также еще 5 человек, задержанных в Таиланде за нелегальную организацию секс-тренингов, депортировали из королевства. Предполагалось, что по прилету в РФ Настю Рыбку отправятся в Минск, но 18 января ее задержали в аэропорту Москвы.