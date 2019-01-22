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      "Любовницу российских олигархов" Настю Рыбки выпустили из полиции

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      Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка
      Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка / AFP

      Полиция Москвы отпустила модель и "секс-тренера" Анастасию Вашукевич и тренера по личностному развитию Александра Кириллова, более известных как Настя Рыбка и Алекс Лесли.

      Как сообщила адвокат подозреваемого Светлана Сидоркина, Рыбку и Лесли выпустили под подписку относительно обязательства о явке, передает ТАСС.

      Читайте также: Заказ Дерипаски: как российский олигарх устроил преследование и арест Насти Рыбки

      Таким образом, правоохранители не стали выходить с ходатайством к Нагатинскому суду Москвы об аресте.

      Напомним, 19 января Нагатинский суд Москвы, удовлетворив просьбу прокурора и адвокатов, принял решение о продлении срока содержания под стражей Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич) и Алекса Лесли (Александра Кириллова) на 72 часа. Поэтому, 22 января суд должен был рассмотреть для нее избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

      Кто такая Настя Рыбка? Это эскорт-модель и блоггер, является гражданкой Беларуси. Стала известной в феврале 2018 года после публикации расследования Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией. Расследование базировалось на ее записях в Instagram и книге "Дневник по соблазнению миллиардера", где описывается встреча олигарха Олега Дерипаски и заместителя председателя правительства Российской Федерации Сергея Приходько во время совместного трехдневного путешествия в Норвегии в августе 2016 года на яхте, принадлежащей Дерипаске. Скандал получил широкое освещение в мировых и российских СМИ.

      Что известно о ее задержании?​
      25 февраля 2018 года в Таиланде задержали российских видеоблогеров, известных под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка за незаконное проведение секс-тренинга.

      Провинциальный суд Паттайя 13 апреля 2018 года предъявил обвинения Александру Кириллову (Алекс Лесли), Анастасии Вашукевич (Насти Рыбке) и другим фигурантам дела о нелегальной организации "секс-тренинга". Впоследствии гражданка Беларуси Вашукевич была приговорена к 18 месяцам тюрьмы, девять из которых она уже отбыла за решеткой, пока длилось следствие, а остаток срока заменили на условный. Также ей навсегда запретили въезд в Таиланд.

      17 января Вашукевич и Кириллова, а также еще 5 человек, задержанных в Таиланде за нелегальную организацию секс-тренингов, депортировали из королевства. Предполагалось, что по прилету в РФ Настю Рыбку отправятся в Минск, но 18 января ее задержали в аэропорту Москвы.

      как разворачивается скандал вокруг насти рыбки:
       
      Теги: Новости России Москва Секс-скандал Скандал
      Источник: 24 Канал
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