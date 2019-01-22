17:19
22 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін – володар перснів. Пиня в ополонці
      Вєсті Кремля
      21:46, 21 січня
      Вєсті.UA: Таємна причина, чому Вілкул йде в президенти. Кива дивує!
      Вєсті.UA
      20:28, 21 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      "Коханку російських олігархів" Настю Рибку випустили з поліції

      1447 Читать новость на русском
      Анастасія Вашукевич, більш відома як Настя Рибка
      Анастасія Вашукевич, більш відома як Настя Рибка / AFP

      Поліція Москви відпустила модель і "секс-тренерку" Анастасію Вашукевич і тренера з особистісного розвитку Олександра Кирилова, більш відомих як Настя Рибка та Алекс Леслі.

      Як повідомила адвокат підозрюваного Світлана Сидоркіна, Рибку та Леслі випустили під підписку щодо зобов'язання про явку, передає ТАСС.

      Читайте також: Замовлення Дерипаски: як російський олігарх влаштував переслідування та арешт Насті Рибки

      Таким чином, правоохоронці не стали виходити з клопотанням до Нагатинського суду Москви про арешт.

      Нагадаємо, 19 січня Нагатинський суд Москви, задовольнивши прохання прокурора та адвокатів, ухвалив рішення про продовження терміну тримання під вартою Насті Рибки (Анастасії Вашукевич) і Алекса Леслі (Олександра Кирилова) на 72 години. Відтак, 22 січня суд повинен був розглянути для неї обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

      Хто така Настя Рибка? Це ескорт-модель і блогер, є громадянкою Білорусі. Стала відомою у лютому 2018 року після публікації розслідування Олексія Навального та Фонду боротьби з корупцією. Розслідування базувалося на її записах в Instagram і книзі "Дневник по соблазнению миллиардера", де описується зустріч олігарха Олега Дерипаски та заступника голови уряду Російської Федерації Сергія Приходька під час спільної триденної подорожі в Норвегії в серпні 2016 року на яхті, яка належить Дерипасці. Скандал отримав широке висвітлення у світових і російських ЗМІ.

      Що відомо про її затримання? 25 лютого 2018 року у Таїланді затримали російських відеоблогерів, відомих під псевдонімами Алекс Леслі та Настя Рибка за незаконне проведення секс-тренінгу.

      Провінційний суд міста Паттайя 13 квітня 2018 року пред'явив звинувачення Олександру Кирилову (Алекс Леслі), Анастасії Вашукевич (Насті Рибці) та іншим фігурантам справи про нелегальну організацію "секс-тренінгу". Згодом громадянку Білорусі Вашукевич було засуджено до 18 місяців в'язниці, дев'ять з яких вона вже відбула за ґратами, поки тривало слідство, а залишок терміну замінили на умовний. Також їй на завжди заборонили в'їзд у Таїланд.

      17 січня Вашукевич і Кирилова, а також ще 5 осіб, затриманих в Таїланді за нелегальну організацію секс-тренінгів, депортували з королівства. Передбачалося, що після прильоту до РФ Настю Рибку відправляться до Мінська, але 18 січня її затримали в аеропорту Москви. 

      як розгортається скандал навколо насті рибки:
      Теги: Новини Росії Москва Секс-скандал Скандал
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Эх, вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской…": неспішне перейменування вулиць в Києві
      сьогодні , 17:05 "Эх, вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской…": неспішне перейменування вулиць в Києві
      Наталія Лебідь 104
      Підкоряються президенту: хто просуває до влади корумпованих чиновників
      сьогодні , 16:30 Підкоряються президенту: хто просуває до влади корумпованих чиновників
      Тетяна Острікова 182
      Житло в лізинг: коли це запрацює в Україні та на яких умовах
      сьогодні , 16:03 Житло в лізинг: коли це запрацює в Україні та на яких умовах
      Світлана Попова 517
      Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
      сьогодні , 15:56 Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
      93841
      Війна Амосової та Супрун: скільки ще триватиме поновлення старих-нових ректорів медуніверситетів
      сьогодні , 15:30 Війна Амосової та Супрун: скільки ще триватиме поновлення старих-нових ректорів медуніверситетів
      Тетяна Мартинюк 204
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Біля берегів Австралії вчені виявили понад 100 нових видів морських тварин: фото
       24 грудня 2018 , 07:40
      У Росії вдруге за тиждень обвалився житловий будинок: ЗМІ повідомляють про кілька жертв
      13 листопада 2017 , 14:40
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук