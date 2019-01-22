"Коханку російських олігархів" Настю Рибку випустили з поліції

Поліція Москви відпустила модель і "секс-тренерку" Анастасію Вашукевич і тренера з особистісного розвитку Олександра Кирилова, більш відомих як Настя Рибка та Алекс Леслі.

Як повідомила адвокат підозрюваного Світлана Сидоркіна, Рибку та Леслі випустили під підписку щодо зобов'язання про явку, передає ТАСС.

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Таким чином, правоохоронці не стали виходити з клопотанням до Нагатинського суду Москви про арешт.

Нагадаємо, 19 січня Нагатинський суд Москви, задовольнивши прохання прокурора та адвокатів, ухвалив рішення про продовження терміну тримання під вартою Насті Рибки (Анастасії Вашукевич) і Алекса Леслі (Олександра Кирилова) на 72 години. Відтак, 22 січня суд повинен був розглянути для неї обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Хто така Настя Рибка? Це ескорт-модель і блогер, є громадянкою Білорусі. Стала відомою у лютому 2018 року після публікації розслідування Олексія Навального та Фонду боротьби з корупцією. Розслідування базувалося на її записах в Instagram і книзі "Дневник по соблазнению миллиардера", де описується зустріч олігарха Олега Дерипаски та заступника голови уряду Російської Федерації Сергія Приходька під час спільної триденної подорожі в Норвегії в серпні 2016 року на яхті, яка належить Дерипасці. Скандал отримав широке висвітлення у світових і російських ЗМІ.



Що відомо про її затримання? 25 лютого 2018 року у Таїланді затримали російських відеоблогерів, відомих під псевдонімами Алекс Леслі та Настя Рибка за незаконне проведення секс-тренінгу.



Провінційний суд міста Паттайя 13 квітня 2018 року пред'явив звинувачення Олександру Кирилову (Алекс Леслі), Анастасії Вашукевич (Насті Рибці) та іншим фігурантам справи про нелегальну організацію "секс-тренінгу". Згодом громадянку Білорусі Вашукевич було засуджено до 18 місяців в'язниці, дев'ять з яких вона вже відбула за ґратами, поки тривало слідство, а залишок терміну замінили на умовний. Також їй на завжди заборонили в'їзд у Таїланд.



17 січня Вашукевич і Кирилова, а також ще 5 осіб, затриманих в Таїланді за нелегальну організацію секс-тренінгів, депортували з королівства. Передбачалося, що після прильоту до РФ Настю Рибку відправляться до Мінська, але 18 січня її затримали в аеропорту Москви.