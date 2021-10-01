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Заседание "слуг народа" в Трускавце

Источник: 24 канал

Утром 1 октября в Трускавец на Львовщине начали прибывать "слуги народа". Нардепы приехали в обновленном вагоне Укрзализныци и заверили, что подъезд оплатили из собственного кармана.

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Парламентарии разместились в 3 гостиницах:

Rixos-Prykarpattya: самый дешевый номер там стоит 3 тысячи гривен за сутки, а "панорамный люкс" – более 7700 гривен;

Mirotel: стоимость номеров колеблется от 2, 9 до 20 тысяч гривен;

"Лесная песня": 2 – 3 тысячи гривен за сутки.

"Слуги" прибыли в Трускавец: смотрите видео

Повестка дня заседания

Основная цель заседания – обсудить достижения и провалы фракции и очертить дальнейшую работу.

На заседании 1 октября Руслан Стефанчук подытожил работу над планом выполнения программы президента, а Денис Шмыгаль рассказал о видении правительством стратегии развития экономики и социальной сферы, которая заложена в новую программу деятельности Кабмина.

Впоследствии выступил Тимофей Милованов. Он представил План трансформации страны. Его будут обсуждать и 2 октября. Депутаты и чиновники будут работать в пределах 8 групп и наработают меры по выполнению плана трансформации на 2021 – 2023 годы. В частности, речь идет про ключевые реформы, проекты, законопроекты, механизмы внедрения реформ.

После совместного обсуждения, в котором примет участие и Владимир Зеленский, сформируют план для команды на ближайшие 2,5 года.

Милованов представил План трансформации страны / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Вопрос отставки Разумкова

Сейчас вопрос об отставке Дмитрия Разумкова с должности спикера Рады на заседании фракции не обсуждали.

Нардеп Евгения Кравчук сообщила, что увольнение главы парламента рассмотрят, если это будет инициировать глава фракции. Подписные листы есть у Давида Арахамии, но, заверила Кравчук, их не раздавали депутатам, никто ничего не подписывал.

Вопросы Разумкова могут обсуждать 2 октября.

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Задержание Саакашвили

Источник: "Новости – Грузия"

Михаил Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию. Впоследствии премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили сообщил, что политика задержали.

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Власти Грузии о задержании Саакашвили

Третий президент Грузии, находившийся в розыске, Михаил Саакашвили задержан. Его перевели в пенитенциарное учреждение,

– заявил премьер.

Гарибашвили добавил, что у грузинских правоохранительных структур заранее была информация о перемещении политика из Украины в Грузию. "Были приняты соответствующие меры, ведомства действовали скоординированно, и выбрали такое время и место, чтобы для его ареста были минимальные препятствия", – отметил премьер.

Напомним, ранее во время брифинга грузинские власти уверяли, что Саакашвили вопреки собственным заявлениям не пересекал границу Грузии.

Реакция команды политика

На информацию о задержании отреагировала Мария Барабаш, директор Офиса простых решений и результатов Михаила Саакашвили. Она подчеркнула, что доказательств о задержании нет и предположила. что это "провокация для того, чтобы Саакашвили вышел онлайн".

Задержание Саакашвили: смотрите видео

Возвращение Саакашвили в Грузию: что известно

Саакашвили утром 1 октября опубликовал видео на грузинском языке, в котором рассказал, что вернулся на родину. Пресс-секретарь политика Дарья Чиж подтвердила, что он в Грузии.

В партии "Грузинская мечта" назвали распространенные политиком видео "фейком", а его действия – "клоунадой". В то же время в политсиле Саакашвили настаивали, что он таки въехал в Грузию. Его обещали показать 2 октября – в день муниципальных выборов.

Обстрел авто главы Госархива

Источник: фейсбук Анатолия Хромова

В Киеве неизвестный мужчина обстрелял автомобиль председателя Государственного архива Анатолия Хромова. Вооруженное нападение на служебное авто произошло накануне.

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Вчера (30 сентября – 24 канал) я был в командировке в городе Винница. Ездил поездом, а служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской 24. Из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был произведен выстрел (или несколько),

– отметил глава Госархива.

По его словам, пуля или дробь зацепила подбородок водителя. Благодаря слаженным действиям медиков жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

Хромов добавил, что следственно-оперативная группа задержала предполагаемого стрелка. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

В Киеве обстреляли авто главы Госархива / Фото из фейсбука Анатолия Хромова

В телеграмме Klymenko Time со ссылкой на источники в МВД отметили, что стрелял по автомобилю 32-летний местный житель из пневматической винтовки, которую нашли у него в доме во время обыска.

Задержанный находился под действием неизвестных веществ. В момент задержания он заявил, что стрелял в птиц, но случайно попал в человека.

Обратите внимание! Недавно между селами Круглик и Ходосовка Киевской области, 22 сентября неизвестные обстреляли машину помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. В результате нападения ранили водителя, его уже прооперировали.

Пожар в инженерной гимназии

Источник: 24 канал

Утром 1 октября в помещении Киевской инженерной гимназии в Дарницком районе вспыхнул пожар.

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Возгорание началось с первого этажа помещения столовой. Однако дым быстро охватил почти все заведение и затянул его крышу. Жители Осокорков говорят, что пожар был виден почти из любой точки микрорайона.

Всего огонь охватил площадь в 25 квадратных метров. К счастью, возгорание удалось быстро потушить. Очевидцы рассказали, что из помещения гимназии эвакуировали 1 500 учеников и весь персонал. Никто не пострадал.

Едкий дым затянул почти все помещение школы / Фото 24 канала

Смотрите видео с места пожара в инженерной гимназии Киева

И в завершение

Позитивная новость дня: самый популярный стриминговый сервис Netflix запустил локализацию в Украине. Теперь зрителям доступен не только украиноязычный интерфейс, но и первые сериалы и фильмы, дублированные на украинском языке.

Негативная новость дня: Россия начала транспортировку газа в Венгрию, минуя Украину.