Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Заседание "слуг народа" в Трускавце
Источник: 24 канал
Утром 1 октября в Трускавец на Львовщине начали прибывать "слуги народа". Нардепы приехали в обновленном вагоне Укрзализныци и заверили, что подъезд оплатили из собственного кармана.
Читайте также В самый важный день, – "слуги" рассказали, когда в Трускавец прибудет Зеленский
Парламентарии разместились в 3 гостиницах:
- Rixos-Prykarpattya: самый дешевый номер там стоит 3 тысячи гривен за сутки, а "панорамный люкс" – более 7700 гривен;
- Mirotel: стоимость номеров колеблется от 2, 9 до 20 тысяч гривен;
- "Лесная песня": 2 – 3 тысячи гривен за сутки.
"Слуги" прибыли в Трускавец: смотрите видео
Повестка дня заседания
Основная цель заседания – обсудить достижения и провалы фракции и очертить дальнейшую работу.
На заседании 1 октября Руслан Стефанчук подытожил работу над планом выполнения программы президента, а Денис Шмыгаль рассказал о видении правительством стратегии развития экономики и социальной сферы, которая заложена в новую программу деятельности Кабмина.
Впоследствии выступил Тимофей Милованов. Он представил План трансформации страны. Его будут обсуждать и 2 октября. Депутаты и чиновники будут работать в пределах 8 групп и наработают меры по выполнению плана трансформации на 2021 – 2023 годы. В частности, речь идет про ключевые реформы, проекты, законопроекты, механизмы внедрения реформ.
После совместного обсуждения, в котором примет участие и Владимир Зеленский, сформируют план для команды на ближайшие 2,5 года.
Милованов представил План трансформации страны / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Вопрос отставки Разумкова
Сейчас вопрос об отставке Дмитрия Разумкова с должности спикера Рады на заседании фракции не обсуждали.
Нардеп Евгения Кравчук сообщила, что увольнение главы парламента рассмотрят, если это будет инициировать глава фракции. Подписные листы есть у Давида Арахамии, но, заверила Кравчук, их не раздавали депутатам, никто ничего не подписывал.
Вопросы Разумкова могут обсуждать 2 октября.
Обратите внимание "Слуги народа" не придут на шоу Шустера с Разумковым, – источники
Задержание Саакашвили
Источник: "Новости – Грузия"
Михаил Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию. Впоследствии премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили сообщил, что политика задержали.
Важно Передавал секретные данные: бівшему чиновнику СНБО предъявили обвинение в госизмене
Власти Грузии о задержании Саакашвили
Третий президент Грузии, находившийся в розыске, Михаил Саакашвили задержан. Его перевели в пенитенциарное учреждение,
– заявил премьер.
Гарибашвили добавил, что у грузинских правоохранительных структур заранее была информация о перемещении политика из Украины в Грузию. "Были приняты соответствующие меры, ведомства действовали скоординированно, и выбрали такое время и место, чтобы для его ареста были минимальные препятствия", – отметил премьер.
Напомним, ранее во время брифинга грузинские власти уверяли, что Саакашвили вопреки собственным заявлениям не пересекал границу Грузии.
Реакция команды политика
На информацию о задержании отреагировала Мария Барабаш, директор Офиса простых решений и результатов Михаила Саакашвили. Она подчеркнула, что доказательств о задержании нет и предположила. что это "провокация для того, чтобы Саакашвили вышел онлайн".
Задержание Саакашвили: смотрите видео
Возвращение Саакашвили в Грузию: что известно
- Саакашвили утром 1 октября опубликовал видео на грузинском языке, в котором рассказал, что вернулся на родину. Пресс-секретарь политика Дарья Чиж подтвердила, что он в Грузии.
- В партии "Грузинская мечта" назвали распространенные политиком видео "фейком", а его действия – "клоунадой". В то же время в политсиле Саакашвили настаивали, что он таки въехал в Грузию. Его обещали показать 2 октября – в день муниципальных выборов.
Обстрел авто главы Госархива
Источник: фейсбук Анатолия Хромова
В Киеве неизвестный мужчина обстрелял автомобиль председателя Государственного архива Анатолия Хромова. Вооруженное нападение на служебное авто произошло накануне.
Актуально Покушение на Шефира: правоохранители прочесали 430 гектаров леса – оружия не нашли
Вчера (30 сентября – 24 канал) я был в командировке в городе Винница. Ездил поездом, а служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской 24. Из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был произведен выстрел (или несколько),
– отметил глава Госархива.
По его словам, пуля или дробь зацепила подбородок водителя. Благодаря слаженным действиям медиков жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.
Хромов добавил, что следственно-оперативная группа задержала предполагаемого стрелка. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.
В Киеве обстреляли авто главы Госархива / Фото из фейсбука Анатолия Хромова
В телеграмме Klymenko Time со ссылкой на источники в МВД отметили, что стрелял по автомобилю 32-летний местный житель из пневматической винтовки, которую нашли у него в доме во время обыска.
Задержанный находился под действием неизвестных веществ. В момент задержания он заявил, что стрелял в птиц, но случайно попал в человека.
Пожар в инженерной гимназии
Источник: 24 канал
Утром 1 октября в помещении Киевской инженерной гимназии в Дарницком районе вспыхнул пожар.
Другая трагедия На Русановских садах в Киеве заживо сгорел мужчина: жуткие фото
Возгорание началось с первого этажа помещения столовой. Однако дым быстро охватил почти все заведение и затянул его крышу. Жители Осокорков говорят, что пожар был виден почти из любой точки микрорайона.
Всего огонь охватил площадь в 25 квадратных метров. К счастью, возгорание удалось быстро потушить. Очевидцы рассказали, что из помещения гимназии эвакуировали 1 500 учеников и весь персонал. Никто не пострадал.
Едкий дым затянул почти все помещение школы / Фото 24 канала
Смотрите видео с места пожара в инженерной гимназии Киева
И в завершение
Позитивная новость дня: самый популярный стриминговый сервис Netflix запустил локализацию в Украине. Теперь зрителям доступен не только украиноязычный интерфейс, но и первые сериалы и фильмы, дублированные на украинском языке.
Негативная новость дня: Россия начала транспортировку газа в Венгрию, минуя Украину.