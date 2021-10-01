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Засідання "слуг народу" у Трускавці

Джерело: 24 канал

Вранці 1 жовтня у Трускавець, що на Львівщині почали прибувати "слуги народу". Нардепи приїхали в оновленому вагоні Укрзалізниці та запевнили, що доїзд оплатили з власної кишені.

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Парламентарі розмістилися у 3 готелях:

Rixos-Prykarpattya: найдешевший номер там коштує 3 тисячі гривень за добу, а "панорамний люкс" – понад 7700 гривень;

Mirotel: вартість номерів коливається від 2, 9 до 20 тисяч гривень;

"Лісова пісня": 2 – 3 тисячі гривень за добу.

"Слуги" прибули до Трускавця: дивіться відео

Порядок денний засідання

Основна мета засідання – обговорити досягнення та провали фракції та окреслити подальшу роботу.

На засіданні 1 жовтня Руслан Стефанчук підсумував роботу над планом виконання програми президента, а Денис Шмигаль розказав про бачення урядом стратегії розвитку економіки та соціальної сфери, яка закладена в нову програму діяльності Кабміну.

Згодом виступив Тимофій Милованов. Він презентував План трансформації країни. Його обговорюватимуть і 2 жовтня. Депутати й урядовці працюватимуть у межах 8 груп і напрацюють заходи з виконання плану трансформації на 2021 – 2023 роки. Зокрема, йдеться про ключові реформи, проєкти, законопроєкти, механізми впровадження реформ.

Після спільного обговорення, в якому візьме участь і Володимир Зеленський, сформують план для команди на найближчі 2,5 року.



Милованов представив План трансформації країни / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Питання відставки Разумкова

Наразі питання про відставку Дмитра Разумкова з посади спікера Ради на засіданні фракції не обговорювали.

Нардепка Євгенія Кравчук повідомила, що звільнення глави парламенту розглянуть, якщо це ініціюватиме голова фракції. Підписні листи є у Давида Арахамії, але, запевнила Кравчук, їх не роздавали депутатам, ніхто нічого не підписував.

Питання Разумкова можуть обговорювати 2 жовтня.

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Затримання Саакашвілі

Джерело: "Новини – Грузія"

Міхеїл Саакашвілі заявив, що повернувся у Грузію. Згодом прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі повідомив, що політика затримали.

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Влада Грузії про затримання Саакашвілі

Третій президент Грузії, який перебував у розшуку, Міхеїл Саакашвілі затриманий. Його перевели до пенітенціарної установи,

– заявив прем'єр.

Гарібашвілі додав, що у грузинських правоохоронних структур заздалегідь була інформація про переміщення політика з України до Грузії. "Було вжито відповідних заходів, відомства діяли скоординовано, і обрали такий час і місце, щоб для його арешту були мінімальні перешкоди", – зазначив прем'єр.

Нагадаємо, раніше під час брифінгу грузинська влада запевняла, що Саакашвілі всупереч власним заявам не перетинав кордон Грузії.

Реакція команди політика

На інформацію про затримання відреагувала Марія Барабаш, директорка Офісу простих рішень та результатів Михайла Саакашвілі. Вона наголосила, що доказів про затримання немає та припустила, що це "провокація для того, аби Саакашвілі вийшов онлайн".

Однак згодом докази з'явилися – у мережі оприлюднили відео затримання політика.

Затримання Саакашвілі: дивіться відео

Повернення Саакашвілі у Грузію: що відомо

Саакашвілі вранці 1 жовтня опублікував відео грузинською мовою, у якому розповів, що повернувся на батьківщину. Речниця політика Дарина Чиж підтвердила, що він у Грузії.

У партії "Грузинська мрія" назвали поширені політиком відео "фейком", а його дії – "клоунадою". Водночас у політсилі Саакашвілі наполягали, що він таки в'їхав у Грузію. Його обіцяли показати 2 жовтня – у день муніципальних виборів.

Обстріл авто глави Держархіву

Джерело: фейсбук Анатолія Хромова

У Києві невідомий чоловік обстріляв автомобіль голови Державного архіву Анатолія Хромова. Збройний напад на службове авто стався напередодні.

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Вчора (30 вересня – 24 канал) я був у відрядженні в місті Вінниця. Їздив поїздом, у службове авто залишилось в архівному містечку на Солом'янській, 24. Зі сусіднього будинку по моєму водію, який перебував поруч з гаражем в архівному містечку, був зроблений постріл (чи декілька),

– зазначив глава Держархіву.

За його словами, куля, чи дріб зачепила підборіддя водія. Завдяки злагодженим діям медиків життю та здоров'ю чоловіка нічого не загрожує.

Хромов додав, що слідчо-оперативна група затримала ймовірного стрільця. Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту.



У Києві обстріляли авто глави Держархіву / Фото з фейсбуку Анатолія Хромова

У телеграмі Klymenko Time з посилання на джерела у МВС зазначили, що стріляв по автомобілю 32-річний місцевий житель з пневматичної гвинтівки, яку знайшли у нього в помешканні під час обшуку.

Затриманий перебував під дією невідомих речовин. У момент затримання він заявив, що стріляв у птахів, але випадково попав у людину.

Зверніть увагу! Нещодавно між селами Круглик і Ходосівка, що на Київщині, 22 вересня невідомі обстріляли машину помічника Володимира Зеленського – Сергія Шефіра. Унаслідок нападу поранили водія, його вже прооперували.

Пожежа в інженерній гімназії

Джерело: 24 канал

Вранці 1 жовтня у приміщенні Київської інженерної гімназії у Дарницькому районі спалахнула пожежа.

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Займання почалося з першого поверху приміщення їдальні. Однак дим швидко охопив майже весь заклад та затягнув його дах. Жителі Осокорків кажуть, що пожежу було видно майже з будь-якої точки мікрорайону.

Загалом вогонь охопив площу у 25 квадратних метрів. На щастя, займання вдалося швидко загасити. Очевидці розповіли, що з приміщення гімназії евакуювали 1 500 учнів та весь персонал. Ніхто не постраждав.



Їдкий дим затягнув майже все приміщення школи / Фото 24 каналу

Дивіться відео з місця пожежі в інженерній гімназії Києва

І на завершення

Позитивна новина дня: найпопулярніший стримінговий сервіс Netflix запустив локалізацію в Україні. Тепер глядачам доступний не лише україномовний інтерфейс, а й перші серіали та фільми, дубльовані українською мовою.

Негативна новина дня: Росія почала транспортування газу до Угорщини, оминаючи Україну.