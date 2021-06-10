Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке одесский активист Демьян Ганул 10 мая. Сам инцидент произошел ночью накануне.

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Подробнее об этом случае

Поджог осуществили на углу улиц Дерибасовская и Преображенская. Это место является неофициальным мемориалом ребятам, которые отдали жизнь за украинскую Одессу.

Сепаратисты совершили поджог красно-черного флага в центре Одессы. Флагу, который считается символом борьбы за независимость Украины,

– написал активист.

Демьян Ганул обратился в сообщении в полицию Одесской области и Службу безопасности Украины. Кроме этого он пообещал финансовое вознаграждение за любую информацию относительно того, кто это сделал.

На фото с места видно, что поджог совершили палкой, которую чем-то обмотали. Однако баннер с цветами национального флага не загорелся полностью. В нем лишь образовалась небольшая дырка.

Что было в Одессе 2 мая 2014 года В этот день в городе состоялись противостояния ультрасов футбольных клубов "Черноморец" и "Металлист" с одной стороны и пророссийскими активистами с другой. В тот день подожгли Дом профсоюзов, где укрылись сторонники России.

Обратите внимание! В Одессе 1 апреля облили фекалиями мемориальный камень героям АТО. Через две недели этот самый памятник уже облили красной краской. Полиция начала расследовать эти случаи, однако виновных не нашли.