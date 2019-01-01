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      В Польше магазины смогут торговать только в одно воскресенье в месяц

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      В Польше магазины смогут торговать только в одно воскресенье в месяц
      В Польше магазины смогут торговать только в одно воскресенье в месяц / Фото из открытых источников

      С 1 января в Польше торговлю сокращена с двух недель на месяц до одной. Следовательно, торговые центры по всей Польше в 2019 году будут работать только в последнее воскресенье месяца.

      Об этом сообщает "Укринформ".

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      Напомним, что согласно принятому закону в польском Сейме в 2017 году, в 2018 году торговать магазинам позволяли лишь в первое и последнее воскресенье месяца, а во второеи третье – торговля была запрещена.

      Отныне в течение 2019 года торговля будет вестись только в последнее воскресенье месяца. Однако исключение в торговле в воскресенье составят периоды перед праздниками. Перед Пасхой рабочими будут два воскресенья, а перед Рождеством – одно нвоскресенье.

      Уже с 1 января 2020 года в воскресенье будет действовать полный запрет на торговлю, за исключением избранных семи воскресений в году: два воскресенья перед Рождественскими праздниками, одно нвоскресенье перед Пасхой и в последнее воскресенье января, апреля, июня и августа.

      На что не распространяется запрет на торговлю в воскресенье в Польше?
      Запрет на торговлю в воскресенье в Польше не распространяется на пекарни, магазины, специализирующихся на продаже кондитерских изделий и мороженого, автозаправки, цветочные магазины и магазины с сувенирами, а также почтовые отделения, киоски с прессой и места продажи лотерейных билетов.

      Известно, что за нарушение этого закона будет грозить штраф от 1 тысячи (7 тысяч гривен) до 100 тысяч злотых (700 тысяч гривен).

      Теги: Штрафы Законодательство Торговля Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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