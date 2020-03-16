Ціна на нафту Brent знизилася до 30 доларів за барель: рубль продовжує падати

Brent продовжує дешевшати після "чорного понеділка" 9 березня. Через тиждень після рекорного одноденного падіння ціна знизилася до 30 доларів за барель.

Такої низької ціни нафта не сягала з 2016 року. За даними біржі ICE станом на полудень 16 березня нафта Brent марки 29, 74 доларів за барель.

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В ході торгів вартість бареля опускалася до 30, 88 долара. До 13:25 нафта коштувала 31, 19 долара. Вартість нафти марки WTI на торгах Нью-Йоркської біржі знизилася майже на 6% – до 30, 25 долара за барель.



Ціна на Brent вдень 16 березня знизилася до 29, 85 доларів за барель / скриншот з ICE

Падіння є суттєвим у порівнянні розрізу ціни за останні три місяці. 17 грудня Brent коштувала 63, 86 доларів за барель.



У грудні ціна була більшою удвічі / скриншот з ICE

Через зниження цін на нафту триває падіння російського рубля: курс долара в ході торгів на московській біржі перевищив 75 рублів, євро подолав позначку в 84 рубля.

Коротко про обвал цін на нафту

ОПЕК та Росія не змогли домовитися про зниження рівня видобутку нафти. Ер-Ріяд на зустрічі ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти – 24 канал) спробував просунути найбільше з 2008 року скорочення видобутку – ще на 1,5 мільйона барелів на добу. Тоді б на Росію чекало скорочення на 500 тисяч барелів, тому Москва відмовилася укладати новий договір.

У результаті 9 березня ціни на нафту впали на 30%: це найвідчутніший одноденний обвал цін, починаючи з 1991 року. Через супутній обвал міжнародних фондових бірж того дня та різке падіння акцій провідних російських компаній, цей день назвали "чорним понеділком".