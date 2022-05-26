Туреччина домовляється про коридор через Босфор для експорту зерна

Із посиланням на високопоставленого чиновника ЗМІ повідомляють, що наразі тривають переговори щодо коридору через Босфор.

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Туреччина веде переговори як з Росією, так і з Україною про експорт зерна з України.Оскільки з Туреччини буде відкритий коридор, виник попит на це зерно, щоб досягти цільових ринків,

– йдеться в повідомленні.

Повідомляють, що переговори все ще продовжуються та мають конфіденційний характер. Попередньо російські чиновники заявляли про готовність надати коридор для суден, які перевозять продовольство, в обмін на скасування деяких західних санкцій.

Що цьому передувало

Чорноморські порти України заблоковані внаслідок вторгнення Росії. Наразі понад 20 мільйонів тонн зерна застрягли в силосах.

На частку Росії і України припадає майже третина світових поставок пшениці, і відсутність експорту з України може спричинити глобальну продовольчу кризу.

Ще два джерела підтвердили факт перемовин

ЗМІ також наводять дані ще двох джерел, які підтвердили факт обговорення того, що Туреччина допоможе вивезти зерно з України.

Один зі співрозмовників наголосив, що, попри членство в НАТО, Туреччина розглядається Росією як більш "нейтральна" країна, ніж інші західні члени Альянсу.

Туреччина готова внести свій внесок у свого роду моніторинг цих експортних поставок з Одеси через Чорне море, тому що Туреччина традиційно дуже сильна в Чорному морі, і вони готові допомогти, – зазначив європейський дипломат.

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