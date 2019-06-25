У Грузії новим спікером парламенту став Арчіл Талаквадзе

Колишній голова грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе пішов у відставку після протестів в Тбілісі. Посаду спікера зайняв Арчіл Талаквадзе з партії "Грузинська мрія".

Рішення щодо нової посади Арчіла Талаквадзе було прийнято одноголосно на пленарному засіданні, пише "Руставі 2". Політик отримав 94 голоси.

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Що відомо про Арчіла Талаквадзе? Він з 2012 по 2014 був заступником міністра з виконання покарань. Потім два роки займав пост заступника міністра внутрішніх справ Грузії. Пройшов до парламенту на виборах в 2016 році і досі займав пост голови парламентської більшості.

Загалом пленарне засідання пройшло провокативно. Опозиція розгнівалася через слова депутата правлячої партії Грузії Мамукі Мдінарадзе, який звинуватив їх у організації провокацій 20 червня.

Відставка Іраклія Кобахідзе – була однією з головних вимог мітингувальників. Окрім того, люди вимагають відставки глави МВС Георгія Гахар і глави Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі.

У Грузії розпочалися антиросійські протести. 20 червня через сутички з поліцією під час протесту постраждали близько 240 людей . Серед поранених не тільки учасники протестів, а й журналісти, які працювали на місці подій. Сполучені Штати Америки, Євросоюз та Велика Британія уже відреагували на події у Грузії. Вони закликають мітингувальників зберігати спокій і дотримуватися закону. Однак протести поновилися знову.

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Чому у Грузії спалахнули антиросійські протести?Все почалось увечері 20 червня. Людей обурила поведінка російських політиків. Зокрема, депутат Держдуми РФ від Комуністичної партії сів у парламенті на місце спікера і відкрив російською мовою засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я.



Люди зажадали від росіян вибачень, однак згодом наполягли на відставці голови парламенту Іраклія Кобахідзе, очільника МВС Георгія Гахарії та керівника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі. Опісля протестувальники почали штурмувати парламент, натомість поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали близько 240 осіб, серед яких журналісти та самі поліцейські.



Наступного дня протести відновилися з новою силою. Багатьох протестувальників затримали, не обійшлося і без сутичок. Лпростестні настрої досі не вщухають. Одну з вимог провладна партія "Грузинська мрія" вже виконала: голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що піде у відставку. Також голова правлячої партії Грузіїпообіцяв провести наступні парламентські вибори за пропорційною системою із нульовим виборчим бар'єром.



Зазначимо, що у Грузії з Росією – давній конфлікт щодо територій Абхазії та Південної Осетії.

Антиросійські протести у Грузії: дивіться відео