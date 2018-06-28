У СБУ не було необхідності стежити за слідчими у справі MH17, на відміну від спецслужб РФ

У Служби безпеки України, очолюваної у 2014–2015 роках Валентином Наливайченком, не було потреби стежити за слідчими у справі MH17. Натомість спецслужби РФ мали свої мотиви для шпигунства.

Про це виданню "Гордон" заявив колишній радник голови СБУ, координатор руху "Справедливість", дипломат Маркіян Лубківський.

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Так він прокоментував інформацію про те,що спецслужби України та РФ шпигували за нідерландськими слідчими.

Ця інформація не викликає довіри. Є низка запитань: чому вона з'явилася саме зараз, коли розслідування щодо МН17 вийшло на фінальний етап, хто джерело і так далі. Хочу нагадати, що СБУ під керівництвом Наливайченка розкрила злочин щодо МН17 протягом 24 годин із моменту його вчинення. Було опубліковано всі аудіозаписи бойовиків, підозрюваних у цьому злочині. Усі наступні висновки міждержавної комісії підтвердили дані, оприлюднені тоді Наливайченком. Тобто у СБУ не було необхідності стежити за нідерландськими слідчими у справі MH17. На відміну від спецслужб РФ. У них такі підстави були,

– підкреслив Лубківський.

Він зазначив, що СБУ під керівництвом Наливайченка лише сприяла нідерландській стороні у розслідуванні обставин трагедії.



"Росія не зацікавлена в чесному й об'єктивному розслідуванні, оскільки установку "Бук" було завезено на окупований Донбас із їхньої території. Зараз мова йде про те, щоб кинути тінь на нашу країну напередодні саміту Україна – ЄС, саміту НАТО та зустрічі президентів США і РФ. Тому СБУ має звернутися до нідерландських колег, щоб вони пояснили інформацію, що викликає у них стурбованість. Будучи головою СБУ, Наливайченко не давав жодних вказівок стежити за нідерландськими слідчими. Навпаки, їм надавали сприяння, щоб люди дізналися правду про

злочин терористів під керівництвом московських кураторів", – резюмував Лубківський.

Нагадаємо,26 червня 2018 року джерела голландської телепрограми RTL Nieuws заявили, що українські та російські спецслужби стежили за нідерландською місією, яка розслідувала катастрофу рейсу MH17.



Додамо, що 24 травня представники об'єднаної слідчої групи з розслідування аварії літака "Боїнг 777" оприлюднили проміжні результати розслідування катастрофи авіасудна у небі над Донбасом. Дані слідчих підтверджують, що літак рейсу МН17 був збитий з установки "Бук", яка у липні 2014 року потрапила на окуповану територію Донбасу з території Росії.

Що таке катастрофа MH17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.