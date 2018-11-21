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      В Україні розтлумачили умови договору про Азовське море, який перекрутила Росія

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      В Україні пояснили умови договору з Росією про Азовське море
      В Україні пояснили умови договору з Росією про Азовське море / Фото з відкритих джерел

      Положення договору 2003 року між Україною у Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки не дає РФ права здійснювати дискримінаційні та тривалі перевірки суден, які прямують до українських портів.

      Про це повідомляє МЗС України у відповідь на чергові маніпуляції російського МЗС.

      24 канал повідомляв, що глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що перевірки Росією суден та їх безпідставні затримання в Азовському морі нібито не є протиправними, і відповідають домовленості між РФ та Україною, укладеній у 2003 році.

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      Ми вкотре спостерігаємо вільне читання і трактування з боку Росії норм двосторонніх і багатосторонніх угод. Жодне положення договору 2003 року не дає Росії права здійснювати дискримінаційні та тривалі перевірки суден, які прямують до українських портів,
      – наголосили в МЗС України.

      У відомстві додали, що Росія не має права перешкоджати свободі судноплавства – ані згідно з Конвенцією ООН з морського права, ані згідно з двосторонньою договірною базою.

      Україна і надалі залишатиметься вірною Статуту ООН і нормам міжнародного права та продовжить захищати свої права в арбітражному провадженні щодо порушення Росією Конвенції ООН з морського права в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці,
      – сповістили в українському зовнішньополітичному відомстві.

      Нагадаємо, за останні місяці Росія затримала понад 150 суден, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя. Крім того, Президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль на окупованій ним території збільшує військову присутність, через що погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах.

      25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію, яка передбачає посилення санкцій проти Росії у разі загострення ситуації в Азовському морі.

      Що передбачає угода 2003 року між Україною та Росією? Це договір про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, який був підписаний після конфлікту між двома країнами навколо українського острова коса Тузла.

      Згідно з угодою, Азовське море і Керченська протока де-юре є "внутрішніми водами України і Російської Федерації" без розмежування кордонів. При цьому в документі прописані принципи свободи судноплавства для торгових суден і військових кораблів обох країн, а також розмежоване Азовське море.

      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини Росії МЗС України
      Джерело: 24 Канал
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