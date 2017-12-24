Випуск новин за 17:00: Російські офіцери з СЦКК. Втрата на сході України
Випуск новин 17:38, 24 грудня 165 Читать новость на русском
У випуску новин за 24 грудня станом на 17:00 – цього тижня 39 російських представників Спільного центру контролю та координації припинення вогню залишили Україну. У зоні АТО загинув 28-річний український боєць. Так закінчилась перша доба так званого "новорічного перемир'я".
Також у випуску:
Об'єднані територіальні громади у 17 областях обирають собі голів та депутатів.
У Дніпрі в одній із багатоповерхівок пролунав вибух, поранена поліцейська.
Голова Верховного суду Польщі звинуватила уряд у державному перевороті.
Джерело: 24 Канал
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