Випуск новин за 17:00: Російські офіцери з СЦКК. Втрата на сході України

У випуску новин за 24 грудня станом на 17:00 – цього тижня 39 російських представників Спільного центру контролю та координації припинення вогню залишили Україну. У зоні АТО загинув 28-річний український боєць. Так закінчилась перша доба так званого "новорічного перемир'я".

Також у випуску: Об'єднані територіальні громади у 17 областях обирають собі голів та депутатів. У Дніпрі в одній із багатоповерхівок пролунав вибух, поранена поліцейська. Голова Верховного суду Польщі звинуватила уряд у державному перевороті.

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