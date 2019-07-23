Аварія на підводному човні в Росії: на місці несправних акумуляторів мали бути українські

Аварія на підводному човні "Лошарик", внаслідок якої загинуло 14 російських моряків, могла стати результатом невдалого імпортозаміщення українських акумуляторів.

Деталі розслідування щодо вибухів акумуляторів на російському підводному човні опублікувало російське видання "Коммерсантъ". Виявилось, що на глибоководну станцію АС-31 ("Лошарик") раніше встановлювали срібно-цинкові акумулятори, імпортовані з України. Проте, після ускладнень у відносинах країн, українські акумулятори замінили на російські літій-іонні батареї.

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Тепер акумулятори на "Лошарик" має виробляти російський завод "Рігель". Уважно вивчивши документацію, журналісти виявили, що батареї пройшли випробування на вибухонебезпечність. Зараз журналісти намагаються дізнатись, чому на цих випробуваннях не було представників Міністерства оборони Росії.

Відзначимо, що Україна наразі також не використовує жодних російських комплектуючих.

Що відомо про катастрофу на судні "Лошарик"?Пожежа на підводному човні "Лошарик" сталася 1 липня 2019 року внаслідок вибуху акумуляторів. Увесь екіпаж у складі 14 моряків задихнувся чадним газом. Серед загиблих опинився уродженець України – 47-річний капітан першого рангу Андрій Воскресенський родом з Севастополя.



Це була наймасштабніша аварія підводної станції в Росії з 2008 року. Тоді під час випробувань атомного підводного човна "Нерпа" у Японському морі загинуло 20 людей, ще 21 особа постраждала.