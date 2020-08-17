Увечері 16 серпня з’явилися повідомлення, що силовики хапають людей у центрі Мінська та відвозять у невідомому напрямку. Більше того, правоохоронці також обшукували двори та околиці. МВС Білорусі, зі свого боку, не підтверджує нові затримання.

Нові затримання в Білорусі: що відомо

Відповідна інформація з’явилася на білоруських опозиційних ресурсах. Зокрема, білоруська "Радіо Свобода" пише, що біля центрального універмагу (ГУМ) люди в цивільному затримали кілька людей і відвезли в мікроавтобусі без номерів.

​Актуально Протести в Білорусі: з СІЗО знову почали випускати затриманих мітингувальників

Водночас телеграм-канал NEXTA Live повідомив, що біля Центрального відділку міліції затримали на вулиці чоловіка. Робили це троє в цивільному та двоє у формі. Один із правоохоронців був у балаклаві. Видання передає, що затриманий чоловік просто йшов.

А Euroradio зазначило, вони підтверджують інформацію про те, що людей, які йдуть з масового мітингу в центрі Мінська, якимось чином затримують. За їхніми даними, затримання відбуваються як в центрі міста, так і на околицях у дворах будинків.

Крім того, були повідомлення, що приблизно 15 автозаків, кілька автобусів і мікроавтобусів, а також інша техніка проїхали проспектом Незалежності в бік Уруччя.

Що кажуть у МВС Білорусі

У силовому відомстві країни, зі свого боку, не підтвердили вищезазначені повідомлення.

В оперативно-черговій службі інформації про затримання 16 серпня немає,

– завила речниця МВС Білорусі у коментарі ТАСС.

Зауважимо, що вдень 16 серпня у столиці Білорусі відбулися два мітинги: один із них був провладним і за участю президента Лукашенка, а інший – опозиційним. Останній відбувся у формі маршу та став найбільшим у історій – участь у заході взяли щонайменше 100 тисяч людей.

До речі МВС Білорусі повідомило про вибух у Мінську: підривників затримали

Останні події у Білорусі: коротко

Згідно з офіційними результами виборів, чиний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.

Однак, люди не погоджуються з такими підсумками та вважають Тихановську обраним президентом. На переконання білорусів, вибори були сфальшованими, а явка – завищеною.

На переконання білорусів, вибори були сфальшованими, а явка – завищеною. Через незгоду з результатами Білорусь охопили масштабні мітинги та протести. А опісля ще й на великих підприємствах країни оголосили страйки.

А опісля ще й на великих підприємствах країни оголосили страйки. Перші дні протестів супроводжувалися застосуванням сили з боку спецпризначенців і правоохоронців. Крім того, силовики стріляли гумовими кулями, розпилювали сльозогінний газ і били ледь не до смерті всіх, хто траплявся їм під руку.

Відомо про щонайменше 4 загиблих (лише один офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей.

(лише один офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей. Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Тим часом, Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі та розпочав роботу над санкціями.

А у штабі Тихановської оголосили про створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. Туди, за задумом політикині, мають увійти трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства. Мета цієї ради – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля.

Туди, за задумом політикині, мають увійти трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства. Мета цієї ради – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля. Водночас опозиція хоче перевиборів.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.