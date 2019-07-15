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      Чи ПЦУ – самостійна церква: Варфоломій дав чітку відповідь

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      Вселенський патріарх Варфоломій
      Вселенський патріарх Варфоломій / Getty Images

      Вселенський патріарх Варфоломій запевнив, що Православна церква України, як і інші церкви, є самостійною. Натомість Вселенський патріархат допомагає їй як церва-мати.

      Як зауважив священнослужитель у коментарі ТСН, українці до нього часто та упродовж багатьох років зверталися щодо незалежності від московської церковної адміністрації.

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      "Наш попередник Діонісій IV надав Московському патріарху лише право призначати митрополита Київського, обраного радою духівництва та мирян. Однак за Вселенським Патріархом залишався привілей згадуватися першим на Святій літургії як його духовний голова. Проте ця умова швидко забулася. І Москва згодом, по суті, використала сповна, повністю перепідпорядкувавши у своє управління українську церкву, на що не мала права. Уже в незалежній Україні Російська церква через свій екзархат УПЦ МП постійно нав’язувала та нав’язує проросійську політику Кремля", – зауважив він.

      За словами Варфоломія, врахувавши всі ці обставини та неодноразові скарги, зокрема з боку керівництва держави, про те, що Україною керує церква, яка також хоче нав'язати разом з іншими речами і позацерковні чинники, Вселенський патріархат визнав українськи народ гідним надання статусу автокефалії.

      "Повторюємо, це сталося не тому, що Україна є незалежною державою, а тому, що велика частина народу зазнавала зовнішнього тиску", – наголосив він.

      Водночас Варфоломій зазначив, що українська автокефалія нічим не відрізняється від багатьох автокефалій інших помісних церков, і Вселенський патріархат лише допомагає їй як церква-мати.

      Наш патріархат є істинною Материнською Церквою, і як істинна мати він протягом трьох місяців провів там Об'єднавчий собор. Він почув і прийняв офіційне прохання всього Собору про автокефалію. І тоді він надав їм статус автокефалії. Чи ви вважаєте, що для Патріархату було легко протягом усіх цих років переживати відлучення своїх дітей від обійм і підтримки матері? У жодному разі! Навпаки! 
      – підкреслив Вселенський патріарх.

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      Також Варфоломій сподівається, що всі помісні православні церкви рано чи пізно визнають незалежність Православної церкви України, але першою церквою, яка визнає помісну православну церкву України, буде братська сестра-церква – Елладська православна церква.

      До слова, під час Великоднього богослужіння на Фанарі у Стамбулі, де розташовується Вселенський патріархат, патріарше послання вперше в історії виголосили й українською мовою.

      Як Україна отримувала Томос? 19 квітня 2018 року Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.

      11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалено рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. 5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України.

      Україна отримала Томос про автокефалію ПЦУ: дивіться відео

       

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      Теги: Вселенський патріархат Релігія Православна церква України Новини України Новини політики
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