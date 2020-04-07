Дніпро закривають на в'їзд для транспорту з інших областей
Через посилення карантину в Україні Дніпро закриває в'їзд для транспорту з інших областей. Обмеження почнуть діяти з 8 квітня.
Відповідне рішення прийняла сьогодні спецкомісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Про це повідомляє пресслужба міської ради Дніпра.
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Комісія прийняла рішення про заборону на в'їзд до Дніпра транзитного транспорту і транспорту, що прибуває з інших регіонів Україні,
– йдеться у повідомленні.
Винятки – транспорт, який залучають до заходів з життєзабезпечення населення, наприклад, доставка продуктів. Обмеження набирають чинності 8 квітня і діятимуть до кінця загальнодержавного карантину.
Контролювати в'їзд автомобілів будуть патрульна поліція, Нацгвардія і працівники ДСНС. Вони перевірятимуть весь транспорт, а також вимірюватимуть температуру тіла у тих, хто в'їжджає до міста. Тих, у кого вона буде підвищеною, можуть госпіталізувати.
Крім того, прийняли рішення про те, що поліція візьме під охорону 21-у інфекційну лікарню в Дніпрі.
Зверніть увагу! З 6 квітня по всій території України посилили карантинні обмеження. Зокрема, уряд зобов’язав встановити блокпости між усіма областями.
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