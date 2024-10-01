Як розвиватиметься український бізнес

Як повідомляє НБУ, ІОДА у вересні сягнув 48,7. Для порівняння, у серпні це значення складало 48,4.

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Завдяки чому індекс зріс:

відновлення інфраструктури;

пожвавлення внутрішнього попиту;

робота морського коридору;

бюджетне фінансування тощо.