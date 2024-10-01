Как сообщает НБУ, ИОДА в сентябре достиг 48,7. Для сравнения, в августе это значение составляло 48,4.

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Благодаря чему индекс вырос:

В то же время активность бизнеса сдерживалась из-за обстрелов, рост акцизов на топливо и ухудшение курсовых ожиданий.

Как изменился ИОДА, в зависимости от отрасли:

в сфере торговли сентябрьский индекс составил – 52,1, в августе он достигал – 50,4;

промышленности – в сентябре 50,3 – в августе 48,6;

строительства – в сентябре 50,1 – в августе 50,7;

сферы услуг – в сентябре 44,6 – в августе 46,5.

Ситуация на рынке труда остается неустойчивой. Только предприятия строительства не настроены на сокращение персонала. Руководители других секторов, несмотря на незначительное смягчение оценок, и в дальнейшем прогнозируют уменьшение общей численности работников,

– говорится в сообщении НБУ.

Обратите внимание! Больше всего, по мнению НБУ, должна уменьшиться численность работников в сфере услуг.