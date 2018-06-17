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Формула "тільки б не було війни" може повторитися в розкладах Трамп – Путін, – експерт

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Трамп хоче укласти з Путіним Велику угоду?
Трамп хоче укласти з Путіним Велику угоду? / Фото з відкритих джерел

Трампу властива твіттова спонтанність і хаотичність мислення. Можливо, Трамп вважає, що може примусити Путіна до великої угоди. І всі б забули Путіну все, в тому числі, й анексію Криму. За принципом, "аби не було війни".

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Валерій Димов.

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За словами експерта, Трамп під час саміту G7 хотів уникнути відповіді на не бажані для себе питання. Про вихід США з іранської ядерної угоди, з угоди про контроль над кліматом, які вважаються на сьогодні одними з важливих для громадян країн "Великої сімки". Тому Трамп полетів на зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином, щоб показати: поки вони там говорять, він діє. З цією метою президент США заявив про те, що треба повернути Росію до G8, показуючи, що, може і з Путіним домовитися.

Трамп намагається показати, що він – такий собі хлопака, який може домовитися з Путіним. Домовився з Кім Чен Ином, домовлюся і з Путіним. А ви там вирішуйте з Іраном, Сирією. Бо Сирія і Іран теж пов’язані з Путіним. І цей меседж не на користь України,
– наголошує Валерій Димов.

Як підкреслює політолог, ситуація є непростою. З одного боку, Трамп обмежений у своїх діях законом, який він підписував неохоче, про санкції щодо Росії, Ірану та Північної Кореї через те, що вони розхитали світову безпеку, яка склалася після Другої світової війни. З іншого – Путін набиває собі порядок денний напередодні можливої зустрічі з Трампом. І робить це так, щоб для США і Заходу Україна була не на першому місці за важливістю.

"Путін сформував порядок денний, щоб отримати вигідні для себе домовленості: Сирія, Іран, Україна. Він бомбардував з Башаром Асадом сирійське Алеппо, і тепер в Європі великі потоки біженців. Путін вимагатиме в обмін на поступки, щоб Україна перебувала у його сфері впливу", – зауважив він.

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Трамп, говорить Димов, домовився з Кім Чен Ином, забувши про його диктаторські методи правління. І це сприйняли у світі. І ситуація "тільки б не було війни" може повторитися в розкладах Трамп-Путін.

Всі б забули Путіну анексію Криму. Якби Путін погодився на компромісу щодо Ірану в Радбезі ООН, але за умови, що Україна залишиться в сфері впливу Росії. Путін погодиться на багато що, аби Україна залишилася в його сфері впливу. Тому що Україна для Росії  є ідентифікаційним кодом. Фундаментальним і наріжним каменем її державності,
– зазначив Валерій Димов.

Раніше, 12 червня, в Сінгапурі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина.

Лідери США та КНДР підписали важливу угоду, яка полягає у встановленні мирних відносин, звільнення полонених та спільній роботі над денуклеаризацією півострова (ядерним роззброєнням)

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Анексія Криму Володимир Путін Дональд Трамп Кім Чен Ин
Джерело: 24 канал
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