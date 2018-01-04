Головні новини 3 січня: причина смерті Ноздровської, суд у справі Саакашвілі та скандал з "95 Кварталом"

У поліції назвали причину смерті правозахисниці Ірини Ноздровської. У Києві відбулося відразу два суди, учасниками яких був Міхеїл Саакашвілі. Студія "Квартал 95" потрапила у скандал через "гомофобну сцену" у своєму концерті. Відомо, які дні будуть вихідними у 2018 році. Такими були головні новини 3 січня в Україні.

Вбивство Ноздровської

За попередніми даними експертизи тіла правозахисниці Ірини Ноздровської, жінка померла від множинних колото-різаних ран. Також експертиза виключає зґвалтування.

На тілі Ірини знайшли колото-різані рани на шиї та на підборідді. Тобто йдеться про насильницьку смерть. На цей момент немає остаточних результатів СМЕ. За попередньою версією, вона померла не від утоплення, а саме від нанесення колото-різаних ран,

– розповів речник поліції Київщини Микола Жукович.

Читайте також: Ірина Ноздровська: що відомо про вбиту правозахисницю



Вбивство Ірини Ноздровської

Адвокат Ноздровської Віталій Мацелюх провів власне розслідування – за попередніми даними, версія про те, що Ірину могли вбити знайомі Дмитра Россошанського, не підтверджується. Тож можна припустити, що винними у вбивстві Ноздровської можуть бути інші люди.

При цьому донька вбитої Анастасія розповіла, що підозрює у вбивстві матері сусіда. За її словами, родині погрожував товариш Россошанського. Раніше він сидів у в'язниці. Окрім того, Анастасія розповіла про інцидент, коли нетверезий Россошанський наказав товаришеві побити її, після чого дівчина потрапила до лікарні.

Додамо, що до розслідування вбивства Ірини Ноздровської залучили найкращих фахівців карного розшуку, а силовики створять спеціальний координаційний штаб.

Суди у справах Саакашвілі

3 січня у ГПУ знову не вийшло переглянути запобіжний захід для лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі. Апеляційний суд Києва вдруге переніс розгляд скарги прокуратури на 11 січня.

Читайте також: Саакашвілі судили одночасно і в Україні, і в Грузії: відомі деталі

Усе тому, що останні 3 тижні Саакашвілі був на поруках у 12 осіб, але з них на судову апеляцію з'явилося дуже мало. Наприклад, з депутатів з'явився лише Юрій Дерев'янко. Як пояснив суддя, за вимогами Кримінально-процесуального кодексу України, під час апеляції в розгляді такого роду справ потрібно, аби усі люди, які були готові були взяти на поруки Саакашвілі були присутні на судовому засіданні і підтвердили, що вони досі готові взяти під свою відповідальність підозрюваного.

Наразі у Саакашвілі немає жодного запобіжного заходу. Як відомо, прокуратура хотіла призначити йому домашній арешт, але суддя Печерського райсуду Лариса Цокол не задовольнила це клопотання.

Окрім того, у середу Окружний адмінсуд Києва відмовив у задоволенні позову Саакашвілі про надання йому статусу особи, яка потребує додаткового захисту.

"Суд схвалив рішення відмовити Міхеїлові Саакашвілі у задоволенні його позову до Державної міграційної служби про надання йому статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту. У позові відмовити повністю", – заявила суддя.

Після оголошення судового рішення представники захисту заявили про намір оскаржити це рішення в суді вищої інстанції.

Скандал із "95 Кварталом"

Після того, як Студія "Квартал 95" у своєму новорічному концерті показала "гомофобну сцену", захисники прав секс-меншин заявили, готують мітинг. Як повідомила правозахисниця Софія Лапіна, акцію протесту проведуть біля будівлі каналу "1+1".

При цьому "95 Квартал" вже вибачилвся за відверті жарти, які могли когось образити, а відео видалено з телеканалу на YouTube.

Читайте також: Квартал 95 пробив дно! Але ж ви все схаваєте, так?

Наводимо кілька фрагментів зі скандального номера.

"У Штатах з’явилася така популярна фішка як камін-аут. Якась відома людина, зірка, зізнається в тому, що він тепер не "він", а "вона", – підводить до сценки Володимир Зеленський під сміх у залі. Додає, що цей "тренд" дійшов і до України і просить уявити Ніжинський театр юного глядача.

"Перед новорічним спектаклем "Буратіно" Буратіно зізнався в тому, що він БуратінА", – під черговий вибух реготу розповідає Зеленський.

Звучить відома пісенька Буратіно, де інші герої співають про Буратіно: "… скажите, как его зовут: "Пи-,..".

Режисер зупиняє пісню. Дубль два: "Бу-рас!".

Вихідні у 2018

І на завершення про приємне – про вихідні. Вихідні у 2018 році незабаром затвердить український уряд. А вже зараз відомо, що на українців чекають чотириденні канікули у березні, квітні, червні та грудні. Детальніше на сайті за посиланням.

Читайте також: Як скласти план на 2018 рік і все виконати: корисні поради



Календар вихідних в Україні у 2018 році