Головні новини 10 лютого: Наслідки вигуку поліції "Лягай, бандеро", погрози священикам ПЦУ

10 лютого у поліції та ГПУ відреагували на жорстоке затримання активістів, що відбулося напередодні під Подільським райвідділом поліції. На Житомирщині священики, які перейшли до Православної церкви України, отримують смс-повідомлення з погрозами від імені ієрарха УПЦ МП. По Росії пройшла акція "Марш материнського гніву". Такими були головні новини 10 лютого в Україні та світі.

"Лягай, бандеро" від поліції: що було далі

9 лютого у Києві біля Подільського райвідділу поліції відбулися сутички між активістами та правоохоронцями. За інформацією поліції, протестувальники туди прийшли, аби заступитися за своїх побратимів, яких було затримано раніше, а потім і відпущено. Вони, зокрема, вимагали повернути активістам їхні особисті речі, ставши стіною перед входом. Через поліція застосувала силу проти активістів та навіть почала бити тих, хто лежав на землі. Крім того, один із правоохоронців викрикнув: "Лягай, бандеро!"

10 лютого головний правоохоронець Києва Андрій Крищенко заявив, що це сам він віддав наказ правоохоронцям застосувати силу. Також у поліції вибачилися за жорстокість і за вигук "Лягай, бандеро!"

За словами Крищенка, проти "чоловіка, який без форми на відео завдав удари, буде порушено кримінальне провадження".

Дивіться відео як правоохоронець, застосовуючи силу до активіста, кричить "Лягай, бандеро":

Генпрокурор Юрій Луценко, зі свого боку, заявив, що очолюване ним відомство порушило провадження про перевищення повноважень з боку працівників столичної поліції.

"Всю ніч йшли слідчі дії. Вже знаємо, хто бив лежачу людину ногами та кричав про Бандеру. Готуємо підозру. Так само принципово дамо оцінку спробі захоплення приміщення райвідділу Нацполіції", – зазначив генпрокурор.

Також Луценко зауважив, що слідчі Державного бюро розслідувань мають дати оцінку насилля щодо учасників контрпікету та щодо подальших дій поліцейських.

Під час брифінгу керівник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що жодного працівника поліції поки не відсторонено від служби.

Агресивно налаштовані громадяни вимагали повернути вилучені речі доставлених у райуправління осіб. Однак звертаю увагу на те, що Законом чітко визначено процедури як вилучення, так і повернення речових доказів. Але штурмувальників це не цікавило, вони продовжували прориватися в управління поліції, де, наголошую, зберігається велика кількість вогнепальної зброї. Всі ми добре пам’ятаємо такі прецеденти п’ятирічної давнини. Тож я віддав наказ спецпризначенцям вжити дозволених Законом заходів для розблокування приміщення Подільського управління поліції та попередити тяжкі наслідки можливого захоплення об’єкта,

– підкреслив він.

За його словами, поліцейським, які перевищили свої службові повноваження під час затримання активістів, загрожує до 8 років в’язниці. Натомість самим активістам, затриманим під час сутичок у райвідділі поліції, після оголошення підозри може загрожувати до 7 років в’язниці. Їм інкримінують погрозу або насильство щодо правоохоронця та хуліганство. У поліції кажуть, що затримали 24 особи, за інформацією ЗМІ, було близько 40 затриманих.

Тим часом, у соціальних мережах оголосили про початок зі збору інформації про працівників поліції. Інформацію про сім'ї поліцейських збирають, щоб "привітати дружин правоохоронців з 8 березня".

"500 доларів американських за цього у**ана "я свой, я с роззыска". Прізвище, ім’я, по батькові, посада, домашня адреса, сім'я. По п'ятдесят (доларів) – за кожного "беркутьонка" з полку поліції особливого призначення київського, хто там брав участь. Прізвище, ім’я, по батькові, посада, домашня адреса, сім'я", – написав у Facebook відомий волонтер Роман Сініцин.

Крищенко миттєво відреагував на цю заяву та наголосив, що слідчі "вивчать це питання", але поліція буде "запобігати закликам прийти додому та захищати сім’ї співробітників".

Я хочу застерегти: якщо цю інформацію (імена та домашні адреси двох правоохоронців – 24 канал) поліцейським або прокуратурі для розслідування, то це одна мета, а якщо там є заклики прийти додому, до сім’ї – це інша мета, і ми будемо цьому запобігати та захищати родини наших співробітників,

– зауважив він.

При цьому керівник поліції зазначив, що громадяни можуть збирати інформацію про поліцейських, оскільки їхня діяльність є публічною.

Сюжет 24 каналу про сутички активістів з поліцією та їхні наслідки

Чому відбулися сутички біля Поддільського райвідділу поліції? Батько вбитої активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера та двох представників БПП: голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. Також він закликав Петра Порошенка та Юлію Тимошенко виключити цих осіб зі своїх лав. Мангер і Гордєєв, зі свого боку, причетність до смерті Гандзюк. Гордєєв, зокрема, попросив ГПУ та СБУ перевірити заяву батька Катерини Гандзюк.



До слова, Офіційний підозрюваний в організації злочину Олексій Левін (Москаленко), якого пов'язують із Мангером, Гордєєвим і Рищуком, за даними слідства, перебуває у Домінікані. Його оголошено в розшук.



8 лютого, через півроку після нападу на Катерину Гандзюк та через три місяці після її смерті, її друзі та активісти прийшли під Адміністрацію Президента та офіс "Батьківщини" з питанням "Хто ж замовив Катерину Гандзюк?". Їх не влаштовують результати розслідування, адже прізвище жодного замовника офіційне слідство поки не назвало.



Так, під АП протестувальники вимагали виключення Гордєєва та Рищука з з партії та звільнення їх з посад. А згодом активісти попрямували під офіс "Батьківщини". До них вийшли два депутати, які зачитали рішення щодо виключення Мангера з партії. Однак активісти наполягали, аби саме представники партії ініціювали його звільнення з посади.



Наступного дня, 9 лютого, не почувши належної відповіді, активісти вже прийшли на зустріч кандидатки у президенти Юлії Тимошенко з виборцями. Вони також тримали плакати "Хто замовив Катю Гандзюк?" та намагалися поставити політикині запитання, коли вона відсторонить від посади голову Херсонської облради та, ймовірно, вже екс-члена "Батьківщини" Владислава Мангера. Але Юлія Тимошенко жодним чином не відреагувала на акцію щодо Гандзюк.



Перед виступом Тимошенко на Контрактовій площі правоохоронці неподалік, біля ресторану "Пузата хата", за їхніми словами, затримали "організовану групу молодиків із закритим обличчям". Усіх доправили до поліцейського відділу. Правоохоронці зазначили, що у службовому транспорті активісти повикидали зеленку, а вже в управлінні у них вилучили ножі, газові балончики та пістолет.



За словами товаришів активістів, ті мали з собою плакати із закресленими прізвищами Владислава Мангера та з написами "Хто замовив Катю Гандзюк?" Громадські діячі також додають, що приблизно десятьох з них оточили та затримали без жодних пояснень.



"Я особисто намагалася з'ясувати причину, імена, звання поліцейських. Зрештою, тільки один назвався. Тобто ми повертаємось в 2013 рік, коли ти стоїш серед активістів і хочеш поставити нормальне запитання до одного з політиків, і тебе просто пакують",– розповіла подруга Катерини Гандзюк – Марина Хромик.



Натомість керівник поліції Києва Андрій Крищенко переконує, що ці люди не змогли пояснити мету свого перебування на місці проведення акції, водночас у них не було символіки, атрибутики, банерів, які б вказували на те, що вони прийшли на акцію щодо Гандзюк.



Опісля активісти прийшли до Подільського райвідділу поліції, де між ними та правоохоронцями зав'язалася сутичка.

Митрополит УПЦ МП надсилає священикам ПЦУ смс із погрозами

На священиків, які перейшли в Православну церкву України, чиниться тиск ієрархом УПЦ МП митрополитом Овруцьким і Коростенським Віссаріоном. Так, ієрарх УПЦ МП розсилає духовенству смс-повідомлення з погрозами та закликами до покаяння.

Митрополит Віссаріон попереджає, що до громад, які перейшли від нього до ПЦУ, прийдуть російські священики та люди, які "можуть допомогти покаятися".

Тиск з боку митрополита Віссаріона чиниться на релігійні громади селища міського типу Гранітне, села Маклаївка, села Федорівка Малинського району та інших районів Житомирської області,

– зазначено у повідомлені.

Також Овруцька єпархія УПЦ МП проводить агітацію, розповсюджуючи листівки провокативного змісту про заборону священика та покаяння всіх, хто перейшов до Православної церкви України.



Такі повідомлення надсилає митрополит УМП МП

"Марш материнського гніву" по-російськи

У Росії пройшла акція "Марш материнського гніву". Її учасники, зокрема, вийшли на вулиці Москви, Санкт-Петербурга, Єкатеринбургу, Ярославля, Казані та інших міст на знак протесту проти політичних репресій. Причиною для проведення такого маршу стали кримінальні справи проти двох жінок-активісток: Анастасії Шевченко в Ростові-на-Дону та Лії Мілушкіної у Пскові.

Так, Шевченко заарештовали 23 січня, попри те, що вона виховує трьох неповнолітніх дітей, а її старша донька при цьому страждає на важке захворювання та перебуває в інтернаті для дітей з особливостями розвитку. За той час, поки Шевченко перебуває під домашнім арештом, дівчинка потрапила в реанімацію та померла.

Активістку звинувачують у співпраці з "небажаною організацією". На думку слідчого, Шевченко своїми діями зазіхнула "на основи конституційного ладу та безпеку держави". Відомо, що жінка є активісткою опозиційної організації "Открытая Россия", яка критикує російську владу.

Лія Мілушкина – теж активістка організації "Открытая Россия" – її було відправлено під домашній арешт за звинуваченням у зберіганні наркотиків, її чоловік у цій справі заарештований. Подружжя стверджує, що наркотики їм підкинули після погроз – у зв'язку з їх громадською діяльністю.

Сьогодні переслідування жінок, матерів за те, що вони хочуть кращого майбутнього, кращої організації держави і суспільства в нашій країні, стало буденністю!

– пишуть у соцмережах організатори "Маршу материнського гніву".

В Москве и Питере прошёл марш материнского гнева. Владимирцы не остались в стороне и поддержали тему пикетами в честь Анастасии Шевченко pic.twitter.com/ZH3naG56rB — Кир Ишутин (@KirIshutin) February 10, 2019

У Москві цей марш не було узгоджено із владою. Проте кілька сотень люди зібралися в центрі міста та пройшли Бульварним кільцем, скандуючи гасло "Свободу політв'язням".

В Москве и Питере проходит «Марш материнского гнева». Это акция в поддержку активисток «Открытой России». Одну из них обвинили в участии в «нежелательной организации», посадили под домашний арест и не пустили к дочери, которая умерла в реанимации



В Питере уже начались задержания pic.twitter.com/1L5PuwlpIg — #MDK (@mudakoff) February 10, 2019

А на самому початку акції на неї прибула група активістів прокремлівського руху SERB на чолі з її лідером Гошею Тарасевичем. Вони влаштували бійку з присутніми, після якої правоохоронці затримали та забрали до райвідділу члена демократичного руху "Солідарність", учасника маршу Михайла Крігера, і ще одного протестувальника Максима Пряхіна. Опісля активісти SERB знову полізли в бійку, і поліція все ж затримала Тарасевича.

У Санкт-Петербурзі протест також не було узгоджено, проте на нього зібралися близько 200 людей. Поліцейські вимагали від учасників протесту розійтися, погрожуючи застосувати фізичну силу та фіксуючи присутніх на камери. Учасники маршу все одно пройшли вулицями, хоча по іншому маршруту, в тиші і без гасел. Проте ОМОН почав їх затримувати.

Вот так проходит акция в поддержку Анастасии Шевченко в Петербурге. На ней задержали уже 7 человек. Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/5JdpCUnpzX — МБХ Медиа (@MBKhMedia) February 10, 2019

Тем временем на марше материнского гнева в Санкт-Петербурге идут задержания и достаточно жесткие. Изначально ОМОН взял в кольцо журналистов, но после небольшой перепалки выпустили.

Очень жёстко и со второго раза задержана Светлана Уткина, организатор митинга. pic.twitter.com/hl0btL2TgY — george markov (@pixsl_markov) February 10, 2019

Греммі-2019: оголошено номінантів музичної премії

Академія звукозапису оголосила шорт-лист номінантів музичної премії Греммі, яка відбудеться 11 лютого 2019 року. 61 церемонія вручення престижних нагород пройде в Лос-Анджелесі, США.

Номінанти премії Греммі-2019:

Запис року

I Like It – Cardi B, Бед Банні і J Balvin

The Joke – Бренді Карліл

This Is America – Childish Gambino (Дональд Гловер)

God's Plan – Дрейк

Shallow – Леді Гага і Бредлі Купер

All the Stars – Кендрік Ламар і SZA

Rockstar – Post Malone і 21 Savage

The Middle – Зедд, Марен Морріс і Grey

Альбом року

Invasion of Privacy – Cardi B

By the Way, I Forgive You – Бренді Карліл

Scorpion – Дрейк

H.E.R. – H.E.R.

Beerbongs and Bentleys – Post Malone

Dirty Computer – Джянелл Мона

Golden Hour – Кейсі Мусгравс

Чорна Пантера – альбом з музикою для фільму

Пісня року

All the Stars – Кендрік Ламар, SZA

Boo'd Up – Ella Mai

God's Plan – Дрейк

In My Blood – Шон Мендес

The Joke – Юренді Карл

The Middle – Zedd, Марен Морріс і Grey

Shallow – Леді Гага і Бредлі Купер

This Is America ​​– Дональд Гловер (Childish Gambino)

Найкращий новий артист

Chloe x Halle

Люк Коумз

Greta Van Fleet

H.E.R.

Дуа Ліпа

Марго Прайс

Бібі Рекса

Джорджа Сміт

Краще соло-виконання в стилі "поп"

Colors – Бек Гансен

Havana (Live) – Каміла Кабелло

God Is a Woman – Аріана Гранде

Joanne (Where Do You Think You're Goin'?) – Леді Гага

Better Now – Post Malone

Кращий альбом у стилі "поп"

Camila – Каміла Кабелло

Meaning of Life – Келлі Кларксон

Sweetener – Аріана Гранде

Shawn Mendes – Шон Мендес

Beautiful Trauma – Pink

Reputation – Тейлор Свіфт

Найкращий танцювальний запис

Northern Soul – Above and Beyond

Ultimatum – Disclosure

Losing It – Fisher

Electricity – Silk City, Дуа Ліпа, Diplo і Марк Ронсон

Ghost Voices – Портер Робінсон

Найкраща пісня в стилі "рок"

Black Smoke Rising – Greta Van Fleet

Jumpsuit – Twenty One Pilots

MANTRA – Bring Me The Horizon

Masseduction – St. Vincent

Rats – Ghost

Найкращий альбом в жанрі сучасної міської музики

Everything Is Love – The Carters (Бейонсе і Jay-Z)

The Kids Are Alright – Chloe x Halle

Chris Dave and the Drumhedz – Chris Dave і the Drumhedz

War and Leisure – Miguel

Ventriloquism – Meshell Ndegeocello

Також оголошено номінантів в категоріях "Найкращий реп-альбом", "Найкращий кантрі-альбом", "Найкращий джазовий альбом", "Найкращий альбом у стилі "госпел"", "Найкращий альбом латинської поп-музики", "Найкращий альбом у стилі "американа"", "Найкращий комедійний альбом", "Найкраща пісня, написана для кіно і телебачення" та "Продюсер року".

Дивитись відео Греммі-2019 оголошення номінантів: