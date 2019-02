Главные новости 10 февраля: Последствия возгласа полиции "Ложись, Бандеры", угрозы священникам

10 февраля в полиции и ГПУ отреагировали на жестокое задержание активистов, которое произошло накануне в Подольским райотделом милиции. В Житомирской области священники, которые перешли в Православную церковь Украины, получают смс-сообщение с угрозами от имени иерарха УПЦ МП. По России прошла акция "Марш материнского гнева". Такими были главные новости 10 февраля в Украине и мире.

"Ложись, бандера" от полиции: что было дальше

9 февраля в Киеве возле Подольского райотдела полиции произошли столкновения между активистами и правоохранителями. По информации полиции, протестующие туда пришли, чтобы вступиться за своих собратьев, которые были задержаны ранее, а затем и отпущены. Они, в частности, требовали вернуть активистам их личные вещи, став стеной перед входом. Из-за этого полиция применила силу против активистов и даже начала бить тех, кто лежал на земле. Кроме того, один из правоохранителей выкрикнул: "Ложись, бандера!"

10 февраля главный милиционер Киева Андрей Крищенко заявил, что это сам отдал приказ правоохранителям применить силу. Также в полиции извинились за жестокость и за возглас "Ложись, бандера"

По словам Крищенко, против "человека, который без формы на видео нанес удары, будет возбуждено уголовное производство".

Смотрите видео как милиционер, применяя силу к активисту, кричит "Ложись, бандера":

Генпрокурор Юрий Луценко, со своей стороны, заявил, что возглавляемое им ведомство возбудило производство о превышении полномочий со стороны работников столичной полиции.

"Всю ночь шли следственные действия. Уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере. Готовим подозрение. Так же принципиально дадим оценку попытке захвата помещения райотдела Нацполиции", – отметил генпрокурор.

Также Луценко отметил, что следователи Государственного бюро расследований должны дать оценку насилия в отношении участников контрпикету и относительно дальнейших действий полицейских.

Во время брифинга руководитель полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что ни один работник полиции пока не отстранен от службы.

Агрессивно настроенные граждане требовали вернуть изъятые вещи доставленных в райуправление людей. Однако обращаю внимание на то, что Законом четко определены процедуры как изъятия, так и возвращения вещественных доказательств. Но штурмующих это не интересовало, они продолжали прорываться в управление полиции, где, подчеркиваю, сохраняется большое количество огнестрельного оружия. Все мы хорошо помним такие прецеденты пятилетней давности. Поэтому я отдал приказ спецназовцам принять разрешенные Законом меры для разблокирования помещения Подольского управления полиции и предупредить тяжелые последствия возможного захвата объекта,

– подчеркнул он.

По его словам, полицейским, которые превысили свои служебные полномочия при задержании активистов, грозит до 8 лет тюрьмы. Вместе с тем самим активистам, задержанным во время столкновений в райотделе полиции, после объявления подозрения может грозить до 7 лет тюрьмы. Им инкриминируют угрозу или насилие в отношении милиционера и хулиганство. В полиции говорят, что задержали 24 человека, по информации СМИ, было около 40 задержанных.

Между тем, в социальных сетях объявили о начале сбора информации о полицейских. Информацию о семье полицейских собирают, чтобы "поздравить жен правоохранителей с 8 марта".

"500 долларов американских за этого у**ана" я свой, я с роззыска ". Фамилия, имя, отчество, должность, домашний адрес, семья. По пятьдесят (долларов) – за каждого "беркутьонка" из полка полиции особого назначения киевского, кто там участвовал. Фамилия, имя, отчество, должность, домашний адрес, семья", – написал в Facebook известный волонтер Роман Синицын.

Крищенко мгновенно отреагировал на это заявление и подчеркнул, что следователи "изучат этот вопрос", но полиция будет "предотвращать призывы прийти домой и защищать семьи сотрудников".

Я хочу предостеречь: если эту информацию (имена и домашние адреса двух правоохранителей – 24 канал) полицейским или прокуратуре для расследования, то это одна цель, а если там есть призывы прийти домой, к семье – это другая цель, и мы будем это предотвращать и защищать семьи наших сотрудников,

– отметил он.

При этом руководитель полиции отметил, что граждане могут собирать информацию о полицейских, поскольку их деятельность является публичной.

Сюжет 24 канала о столкновениях активистов с полицией и их последствиях

Почему произошли столкновения у Подольского райотдела полиции?

Отец убитой активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери главу Херсонского облсовета, члена "Батькивщины" Владислава Мангера и двух представителей БПП: председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. Также он призвал Петра Порошенко и Юлию Тимошенко исключить этих лиц из своих рядов. Мангер и Гордеев, со своей стороны, опровергают причастность к смерти Гандзюк. Гордеев, в частности, попросил ГПУ и СБУ проверить заявление отца Екатерины Гандзюк.



К слову, Официальный подозреваемый в организации преступления Алексей Левин (Москаленко), которого связывают с Мангером, Гордеевым и Рищуком, по данным следствия, находится в Доминикане. Он объявлен в розыск.



8 февраля, через полгода после нападения на Екатерину Гандзюк и через три месяца после ее смерти, ее друзья и активисты пришли под Администрацию Президента и офис "Батькивщины" с вопросом "Кто заказал Екатерину Гандзюк?". Их не устраивают результаты расследования, ведь фамилию ни одного заказчика официальное следствие пока не назвало.



Так, под АП протестующие требовали исключения Гордеева и Рищука из партии и освобождении их от должностей. А потом активисты направились в офис "Батькивщины". К ним вышли два депутата, которые зачитали решение об исключении Мангера из партии. Однако активисты настаивали, чтобы именно представители партии инициировали его увольнение с должности.



На следующий день, 9 февраля, не услышав должного ответа, активисты уже пришли на встречу кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями. Они также держали плакаты "Кто заказал Катю Гандзюк?" и пытались поставить политику вопрос, когда она отстранит от должности председателя Херсонского облсовета и, вероятно, уже экс-члена "Батькивщины" Владислава Мангера. Но Юлия Тимошенко никак не отреагировала на акцию относительно Гандзюк.



Перед выступлением Тимошенко на Контрактовой площади правоохранители неподалеку, возле ресторана "Пузата хата", по их словам, задержали "организованную группу молодых людей с закрытым лицом". Всех доставили в полицейский отдел. Правоохоронци отметили, что в служебном транспорте активисты выбросили зеленку, а уже в управлении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет. По словам товарищей активистов, те имели с собой плакаты с зачеркнутыми фамилиями Владислава Мангера и с надписями "Кто заказал Катю Гандзюк?" Общественные деятели также добавляют, что примерно десять из них окружили и задержали без всяких объяснений.



"Я лично пыталась выяснить причину, имена, звания полицейских. В конце концов, только один представился. То есть мы возвращаемся в 2013 год, когда ты стоишь среди активистов и хочешь поставить нормальный вопрос к одному из политиков, и тебя просто пакуют", – рассказала подруга Екатерины Гандзюк – Марина Хромик.



Вместе с тем руководитель полиции Киева Андрей Крищенко утверждает, что эти люди не смогли объяснить цель своего пребывания на месте проведения акции, одновременно у них не было символики, атрибутики, баннеров, которые бы указывали на то, что они пришли на акцию относительно Гандзюк.



После активисты пришли в Подольский райотдел полиции, где между ними и правоохранителями завязалась потасовка.

Митрополит УПЦ МП посылает священникам ПЦУ смс с угрозами

На священников, которые перешли в Православную церковь Украины, оказывается давление иерархом УПЦ МП митрополитом Овручским и КоростенскимВиссарионом. Так, иерарх УПЦ МП рассылает духовенству смс-сообщения с угрозами и призывами к покаянию.

Митрополит Виссарион предупреждает, что к общинам, которые перешли от него в ПЦУ, придут русские священники и люди, которые "могут помочь покаяться".

Давление со стороны митрополита Виссариона оказывается на религиозные общины поселка городского типа Гранитное, села Маклаивка, села Федоровка Малинского района и других районов Житомирской области,

– говорится в сообщении.

Также Овруцкая епархия УПЦ МП проводит агитацию, распространяя листовки провокационного содержания о запрете священника и покаянии всех, кто перешел в Православную церковь Украины.



Такие сообщения направляет митрополит УМП МП

"Марш материнского гнева" по-русски

В России прошла акция "Марш материнского гнева". Ее участники, в частности, вышли на улицы Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ярославля, Казани и других городов в знак протеста против политических репрессий. Причиной для проведения такого марша стали уголовные дела против двух женщин-активисток: Анастасии Шевченко в Ростове-на-Дону и Лии Милушкин в Пскове.

Так, Шевченко арестовали 23 января, несмотря на то, что она воспитывает трех несовершеннолетних детей, а ее старшая дочь при этом страдает тяжелым заболеванием и находится в интернате для детей с особенностями развития. За то время, пока Шевченко находится под домашним арестом, девочка попала в реанимацию и умерла.

Активистку обвиняют в сотрудничестве с "нежелательной организацией". По мнению следователя, Шевченко своими действиями посягнула "на основы конституционного строя и безопасность государства". Известно, что женщина является активисткой оппозиционной организации "Открытая Россия", которая критикует российскую власть.

Лия Милушкина – тоже активистка организации "Открытая Россия" – она ​​была отправлена ​​под домашний арест по обвинению в хранении наркотиков, ее муж по этому делу арестован. Супруги утверждают, что наркотики им подбросили после угроз – в связи с их общественной деятельностью.

Сегодня преследования женщин, матерей за то, что они хотят лучшего будущего, лучшей организации государства и общества в нашей стране, стало обыденностью!

– пишут в соцсетях организаторы "Марша материнского гнева".

В Москве и Питере прошёл марш материнского гнева. Владимирцы не остались в стороне и поддержали тему пикетами в честь Анастасии Шевченко pic.twitter.com/ZH3naG56rB — Кир Ишутин (@KirIshutin) February 10, 2019

В Москве этот марш не был согласован с властями. Однако несколько сотен людей собрались в центре города и прошли по Бульварному кольцу, скандируя лозунг "Свободу политзаключенным".

В Москве и Питере проходит «Марш материнского гнева». Это акция в поддержку активисток «Открытой России». Одну из них обвинили в участии в «нежелательной организации», посадили под домашний арест и не пустили к дочери, которая умерла в реанимации



В Питере уже начались задержания pic.twitter.com/1L5PuwlpIg — #MDK (@mudakoff) February 10, 2019

А в самом начале акции на нее прибыла группа активистов прокремлевского движения SERB во главе с ее лидером Гошей Тарасевичем. Они устроили драку с присутствующими, после которой правоохранители задержали и доставили в райотдел члена демократического движения "Солидарность", участника марша Михаила Кригера, и еще одного протестующего Максима Пряхина. После активисты SERB снова полезли в драку, и полиция все же задержала Тарасевича.

В Санкт-Петербурге протест также не был согласован, однако на него собралось около 200 человек. Полицейские потребовали от протестующих разойтись, угрожая применить физическую силу и фиксируя присутствующих на камеры. Участники марша все равно прошли по улицам, хотя по другому маршруту, в тишине и без лозунгов. Однако ОМОН начал их задерживать.

Вот так проходит акция в поддержку Анастасии Шевченко в Петербурге. На ней задержали уже 7 человек. Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/5JdpCUnpzX — МБХ Медиа (@MBKhMedia) February 10, 2019

Тем временем на марше материнского гнева в Санкт-Петербурге идут задержания и достаточно жесткие. Изначально ОМОН взял в кольцо журналистов, но после небольшой перепалки выпустили.

Очень жёстко и со второго раза задержана Светлана Уткина, организатор митинга. pic.twitter.com/hl0btL2TgY — george markov (@pixsl_markov) February 10, 2019

Грэмми-2019: объявлены номинанты музыкальной премии

Академия звукозаписи объявила шорт-лист номинантов музыкальной премии Грэмми, которая состоится 11 февраля 2019 года. 61 церемония вручения престижных наград пройдет в Лос-Анджелесе, США.

Номинанты премии Грэмми-2019:

Запись года

I Like It – Cardi B, Бед Банни и J Balvin

The Joke – Бренди Карлил

This Is America – Childish Gambino (Дональд Гловер)

God's Plan – Дрейк

Shallow – Леди Гага и Бредли Купер

All the Stars – Кендрик Ламар и SZA

Rockstar – Post Malone и 21 Savage

The Middle – Зедд, Марен Моррис и Grey

Альбом года

Invasion of Privacy – Cardi B

By the Way, I Forgive You – Бренди Карлил

Scorpion – Дрейк

H.E.R. – H.E.R.

Beerbongs and Bentleys – Post Malone

Dirty Computer – Джянелл Мона

Golden Hour – Кейси Мусгравс

Черная Пантера – альбом с музыкой для фильма

Песня года

All the Stars – Кендрик Ламар, SZA

Boo'd Up – Ella Mai

God's Plan – Дрейк

In My Blood – Шон Мендес

The Joke – Юренди Карл

The Middle – Zedd, Марен Моррис и Grey

Shallow – Леди Гага и Бредли Купер

This Is America ​​– Дональд Гловер (Childish Gambino)

Лучший новый артист

Chloe x Halle

Люк Коумз

Greta Van Fleet

H.E.R.

Дуа Липа

Марго Прайс

Биби Рекса

Джорджа Смит

Лучшее соло-исполнение в стиле "поп"

Colors – Бек Гансен

Havana (Live) – Камила Кабелло

God Is a Woman – Ариана Гранде

Joanne (Where Do You Think You're Goin'?) – Леди Гага

Better Now – Post Malone

Лучший альбом в стиле "поп"

Camila – Камила Кабелло

Meaning of Life – Келли Кларксон

Sweetener – Ариана Гранде

Shawn Mendes – Шон Мендес

Beautiful Trauma – Pink

Reputation – Тейлор Свифт

Лучшая танцевальная запись

Northern Soul – Above and Beyond

Ultimatum – Disclosure

Losing It – Fisher

Electricity – Silk City, Дуа Липа, Diplo и Марк Ронсон

Ghost Voices – Портер Робинсон

Лучшая песня в стиле "рок"

Black Smoke Rising – Greta Van Fleet

Jumpsuit – Twenty One Pilots

MANTRA – Bring Me The Horizon

Masseduction – St. Vincent

Rats – Ghost

Лучший альбом в жанре современной городской музыки

Everything Is Love – The Carters (Бейонсе и Jay-Z)

The Kids Are Alright – Chloe x Halle

Chris Dave and the Drumhedz – Chris Dave и the Drumhedz

War and Leisure – Miguel

Ventriloquism – Meshell Ndegeocello

Также объявлены номинанты в категориях "Лучший рэп-альбом", "Лучший кантри-альбом", "Лучший джазовый альбом", "Лучший альбом в стиле "госпел"", "Лучший альбом латинской поп-музыки", "Лучший альбом в стиле "американа"", "Лучший комедийный альбом", "Лучшая песня, написанная для кино и телевидения" и "Продюсер года".

