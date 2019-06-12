Головні новини 12 червня: зміни у партійних списках, нові рейтинги, протести у РФ

Рейтинги партій на парламентських виборах змінилися. Із "Голосу" та "Слуги народу" виключили кандидатів у депутати. У День Росії у Москві відбулася масштабна акція протесту, понад 400 затриманих. SkyUp заборонили літати. Такими були головні новини 12 червня в Україні.

Свіжі рейтинги

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На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради, за даними соцопитування "Рейтинг", проходять партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос". В принципі, ситуація фактично не змінилася: ті ж партії мали прохідний рейтинг і раніше. Але у всіх, політсил, окрім "Слуги народу" й "Опозиційної платформи", рейтинг піднявся.

А ось у цих двох партій – навпаки, дещо знизився. Так, "Слуга народу" втратила близько 1% підтримки, "Опозиційна платформа – За життя" – 1,4%.

Найбільше рейтинг зріс у "Голосу", – на 0,8%.



Які партії проходять до парламенту: інфографіка

Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

Опитування проводили з 6 до 9 червня 2019 року серед 2000 респондентів, що мають більше за 18 років та мешкають у різних регіонах України (окрім анексованого Криму та окупованих територій Донбасу).

Які партії поки не можуть подолати 5% бар'єр – читайте тут.

Коли відбудуться позачергові вибори до Ради? Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

Зміни у партійних списках

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Партія "Голос" Святослава Вакарчука виключила зі свого переліку кандидатів у депутати в одномандатних округах двох претендентів – Тараса Шкітера та Євгена Кугука. Причиною послужило те, що вони не відповідають критеріям політсили.

Обидва кандидати були пов'язані з проросійськими політичними силами в Україні. Так, кандидат у Волинській області Тарас Шкітер, який висувався по округу №22, був пов'язаний із діяльністю партії Віктора Медведчука "Український вибір".

Водночас, прізвище кандидата у Києві Євгена Кугука, який висувався по округу №217, активісти знайшли у списках партії "Опозиційний блок" на позачергових парламентських виборах у 2014 році.

Ці факти суперечать принципам, якими партія "Голос" керується при виборі всіх без виключення кандидатів,

– заявили у політсилі.

У "Слуги народу" теж зміни у списках. Щонайменше, вже 4 кандидати у нардепи позбулися свого статусу.

Зі списків виключили світську левицю Ірину Панченко. Вона була 73 номером у списку політсили. Окрім неї, відмовився іти в Раду журналіст телеканалу NewsOne Дмитро Співак (№33), фехтувальник Вадим Гутцайт (№81) і екс-заступник міністра оборони Юрій Гусєв (№41).

Більше про одіозну тусовницю Ірину Панченко, яку виключили зі списків "Слуги народу" – тут.

Протести у Москві

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У день Росії, в центрі Москви пройшов марш на підтримку журналіста видання "Медуза" Івана Голунова, якого напередодні затримували та звинувачували у спробі збуту наркотиків. Російські правоохоронці вже затримали на протестах понад 400 осіб. Серед затриманих опинились журналісти таких видань, як "Новая газета", "МБХ Медиа", "Ехо Москви", "Коммерсант", "Лента.ру", The Village, Reuters і Der Spiegel.

Человека затаскивают в автозак, он кричит «Помогите! Убивают!»



: Богдан Бакалейко / Дождь pic.twitter.com/v5xkJlzRud — Телеканал Дождь (@tvrain) 12 июня 2019 г.

Загалом на марш вийшли більше 1200 активістів. Вони розпочали ходу біля станції метро "Чисті ставки" і закінчили біля будівлі ГУ МВС у Москві на вулиці Петрівці, 38.

До речі, на акції протесту помітили доньку речника Путіна – Єлизавету Пєскову. Дівчина відкрито підтримує журналіста-розслідувача на своїй Instagram-сторінці.

Що відомо про справу проти Голунова?Іван Голунов – журналіст відділу розслідувань видання Meduza. Його на 2 місяці взяли під домашній арешт у Москві 6 червня та звинуватили у замаху на збут наркотиків у великих розмірах. Насправді ж журналістові підкинули наркотики, а ще жорстоко його побили, переконують колеги Голунова.



Затримання журналіста викликало безпрецедентне суспільне обурення - за Голунова заступилися не тільки колеги, але й політики та артисти.



11 червня після всеросійських мітингів справу проти Голунова закрили і звільнили його через відсутність доказів провини. Поліцейських, які затримували журналіста, відсторонили від роботи до закінчення службової перевірки.

Заборона на польоти

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Баришівський районний суд Київської області своєю ухвалою позбавив ліцензії українську авіакомпанію SkyUp Airlines на перевезення пасажирів.

Причиною в ухвалі вказано системне невиконання зобов'язань перед клієнтами, затримка рейсів і відсутність контролю за виконанням норм авіаційної безпеки. Відомо також, що позивач заявив про те, що у SkyUp – старі літаки.

Згідно з інформацією сайту цього авіаперевізника, щодня вони мають близько 37 запланованих авіарейсів.

SkyUp Airlines працює в звичайному режимі, всі рейси виконуються відповідно до заявленого розкладу.

Чи відмінять майбутні польоти та більше про ситуацію – читайте тут.