Про це повідомили в мережі 23 липня. Ймовірно, інцидент трапився ввечері напередодні.

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У мережі оприлюднили відео, де видно, як хлопці сунуть дві лавки. Потім один із них викрикує "Четверту пі*димо" та всі обертаються до іншої лавочки. Там помітно, що ці люди мають ознаки алкогольного сп'яніння.



Підлітки позують зі зламаним контейнером / Фото телеграму "Харків 1654"

Також оприлюднили фото, де ці ж підлітки позують зі зламаним контейнером для прибирання за собаками. Світлини зробили вже в темну пору доби.

Підлітки сунуть лавку в Харкові: відео телеграму Netipichnyi_Kharkov

Зверніть увагу! 21 червня Київська блогерка вирішила влаштувати руйнівну вечірку у квартирі, яку орендувала. Її компанія зламала ліжко, побила телевізор, а стіни розмалювала маркером. Як наслідок, туди приїхали правоохоронці, які затримали хлопця блогерки.