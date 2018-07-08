18:45
8 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 14°C
  • понеділок
    25°C 19°C
  • вівторок
    27°C 19°C
  • середа
    26°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, 7 липня
Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Ми хочемо, щоб Україна була безпечною державою, яка дивиться на Захід, а не на Схід, – Дуда

454 Читать новость на русском
Президент Польщі Анджей Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда / zik.ua

Анджей Дуда заявив, що Польща "буде великим другом України", а польсько-українські взаємовідносини "треба будувати на історичній правді".

Про це повідомило нформаційне агенство "Польське радіо".

Читайте також: Президент Польщі назвав Росію найсерйознішою загрозою для безпеки Європи та світу

Зазначимо, що у неділю, 8 липня, до Луцька приїхав президент Польщі Анджей Дуда для участі в заходах із вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії.

Як запевнив Дуда, Польща хоче підтримати Україну.

Ми хочемо, щоб Україна була безпечною державою. Державою, яка дивиться на Захід, на Європу, а не на Схід, завідкіля до України десятиліттями, а то й століттями приходить небезпека,
– сказав президент Польщі.

Він також наголосивив, що нині багато українців приїжджають до Польщі. "Ми радіємо цьому. Ми вітаємо вас з відкритими руками, приїжджайте до нас для туризму; якщо хтось повинен працювати, також буде для нього місце. Ми задоволені цим, бо я вірю, що таким чином ми разом будуємо процвітання наших націй" – відповів Анджей Дуда.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Польща виступає проти будь-якого "перезавантаження" відносин з Росією через її агресію в Україні, і підтримує збереження санкцій проти Кремля.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Анджей Дуда Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук