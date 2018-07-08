Ми хочемо, щоб Україна була безпечною державою, яка дивиться на Захід, а не на Схід, – Дуда

Анджей Дуда заявив, що Польща "буде великим другом України", а польсько-українські взаємовідносини "треба будувати на історичній правді".

Про це повідомило нформаційне агенство "Польське радіо".

Читайте також: Президент Польщі назвав Росію найсерйознішою загрозою для безпеки Європи та світу

Зазначимо, що у неділю, 8 липня, до Луцька приїхав президент Польщі Анджей Дуда для участі в заходах із вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії.

Як запевнив Дуда, Польща хоче підтримати Україну.

Ми хочемо, щоб Україна була безпечною державою. Державою, яка дивиться на Захід, на Європу, а не на Схід, завідкіля до України десятиліттями, а то й століттями приходить небезпека,

– сказав президент Польщі.

Він також наголосивив, що нині багато українців приїжджають до Польщі. "Ми радіємо цьому. Ми вітаємо вас з відкритими руками, приїжджайте до нас для туризму; якщо хтось повинен працювати, також буде для нього місце. Ми задоволені цим, бо я вірю, що таким чином ми разом будуємо процвітання наших націй" – відповів Анджей Дуда.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Польща виступає проти будь-якого "перезавантаження" відносин з Росією через її агресію в Україні, і підтримує збереження санкцій проти Кремля.