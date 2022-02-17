Обстріли дитсадка й ліцею, нові фейки від Росії: головне про загрозу вторгнення за 17 лютого

Окупанти обстріляли дитячий садок та залізничну станцію у Станиці Луганській, ліцей та житлові квартали у Врубівці. Росія продовжує поширювати фейки про Україну та каже, що зі запитанням про вторгнення звертатися слід "не до них". Володимир Зеленський катером відправився у зону Операції об'єднаних сил. А українці оцінили візити міжнародних лідерів на тлі загрози вторгнення.

Про агресію щодо України зі сторони Росії, масові обстріли цивільних об'єктів, а також роботу російської пропагандистської машини, читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Цинічні обстріли дитсадка та ліцею: все, що відомо про загострення на Донбасі

Бойовики обстріляли Станицю Луганську

Джерело: твітер Сергія Нещадима

Вранці 17 січня окупанти відкрили вогонь з артилерії у сторону Станиці Луганської. Снаряди летіли у житлові квартали та влучили у дитячий садок. У закладі тоді перебували 20 дітей та 18 працівників.

Снаряд пробив стіну музичного залу, уламки розлетілись по приміщенню. На щастя, у цій кімнаті не було занять, тому діти не постраждала. Однак 2 працівників дитсадка отримали травми. Постраждалих забрали до лікарні, вони перебувають у шоковому стані.

Обстріл дитсадка у Станиці Луганській / Фото Сергія Нещадима

Наслідки обстрілу дитячого садка: дивіться відео

Дитсадком бойовики не обмежилися. Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишин повідомив, що війська окупанта також обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова. Обстріл пошкодив будівлю депо та один тепловоз. Водночас і станція, і депо продовжують роботу. На щастя, працівники травм не отримали.



Обстріл залізниці / Фото з телеграму "Залізні зміни"

До слова, після обстрілу Станиці Луганської Офіцер ЗСУ Юрій Кочевенко, який перебуває у зоні проведення ООС, наголосив, що армія перебуває у максимальній бойовій готовності, але на провокації поки не відповідає. Він запевнив, що Збройні сили готові виконати будь-які посталені державою бойові завдання.

Під обстріл потрапила Врублівка

Джерело: фейсбук Попаснянської військово-цивільної адміністрації

Крім того, російські найманці окупанти обстріляли школу та житлові квартали Врубівки на Луганщині. Обстріл застав 30 учнів та 14 працівників, які були в ліцеї. Частина людей була змушені ховатись у підвалі, деяких дітей забрали батьки.

Однак один снаряд поцілив у двір школи та пошкодив вікна.



Слід від снаряда у школі / Фото Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації

Бойовики гатили й по Мар'їнці

Джерело: фейсбук Павла Кириленка

Внаслідок обстрілів окупантів у сторону Мар'їнки постраждала 65-річна місцева мешканка. Вона зазнала множинних осколкових поранень лівої кисті та черевної порожнини. Потерпілу госпіталізували у лікарню.

Також через цинічні дії бойовиків Красногорівка залишилася без електропостачання.

Крім того, бойовики атакували селище Старий Айдар і Лобачеве, які розташовані поблизу міста Щастя. Місцевих жителів закликали залишатися вдома.

Є поранений український захисник

Через ці цинічні атаки Офіс генпрокурора та СБУ відкрили справу за фактами порушення законів і звичаїв війни.

Джерело: фейсбук штабу ООС

У штабі ООС повідомили, що станом на 14:00 російські найманці встигли 32 разів порушити режим про припинення вогню, з них 28 разів використавши заборонене мінськими домовленостями озброєння.

У результаті атак ворога 2 українських військових отримали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан їхнього здоров'я – середньої важкості.

Водночас в ОБСЄ проінформували, що окупанти на Донбасі вивели понад 100 танків та гармат.

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Росія поширює фейки про Україну

Джерело: телеграм Анатолія Штірліца

На тлі загроз нового нападу російська пропаганда, схоже, працює посилено. У Москві вже розганяють фейк, мовляв, в Україні зібрались "розстрілювати всіх незгодних".

Крім того, держава-агресорка поширює інформацію, що буцімто це українці обстріляли Станицю Луганську. Найбільший абсурд полягає в тому, що садок розташований на території, яка підконтрольна уряду України.

У Держдепі США стурбовані постійними згадками російського керівництва про "геноцид" на окупованому Донбасі . Адже це брехливий наратив, який Росія може використати як привід для вторгнення в Україну.

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У Москві кажуть, що запитання про вторгнення "не до них"

Джерело: Інтерфакс

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що із питанням про "вторгнення 20 лютого" треба звертатися не до нього. Каже, що це дата завершення російських навчань.

Щодо того, чи закінчиться 20 лютого ескалація, я не знаю, тому що не ми її роздмухуємо, не ми цим займаємося,

– наголосив Лавров. Він згадав, що американське видання Politico заявило про загострення ситуації цього дня. Однак зауважив, що про 16 лютого теж таке писали, але нічого не відбулось. Водночас у Кремлі заявили, що на Донбасі "дуже й дуже небезпечна ситуація". Зокрема, мовиться нібито про "провокаційні дії Києва". У Польщі попереджають про зростання ризиків Джерело: PAP Голова Бюро нацбезпеки Польщі Павел Солох заявив, що ймовірність нападу Кремля на Україну наразі вища, ніж буквально 16 лютого. Він пригадав заяву США про збільшення російських військ на 7 тисяч військових.

Зеленський катером направився в зону ООС

Джерело: інстаграм Володимира Зеленського

Президент на катері відправився в зону Операції об'єднаних сил. Зеленський перевіряв систему охорони держкордону та порядок бойового патрулювання. Разом з ним був секретар РНБО Олексій Данілов та інші посадовці.

Глава держави опублікував кадри з катера, над яким майорів український прапор.

Зеленський на катері направляється в зону ООС: дивіться відео

Згодом в Офісі Президента розповіли, що український лідер відвідав позиції українських військовослужбовців на передній лінії оборони, де тривають інтенсивні обстріли.

Зеленський оглянув зразки новітнього озброєння та військової техніки, передані до підрозділів Збройних сил України, зокрема переносні протитанкові ракетні комплекси FGM-148 Javelin та NLAW, а також гранатомет М141.

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Росія про відведення військ

Джерело: Reuters

Посол Росії в Ірландії Юрій Філатов повідомив, що російські війська начебто можуть повністю відвести від українських кордонів протягом 3 – 4 тижнів. Він додав, що вже наступного тижня всі зможуть переконатися, що Москва відвела військових з території Білорусі.

До слова, держава-агресорка проведе планові командно-штабні військові навчання в акваторії Каспійського моря. Зазначається, що участь в них братимуть 20 бойових кораблів.

Ставлення українців до візитів світових лідерів

Джерело: Рейтинг"

Українці в опитуванні оцінили, чи останні візити міжнародних лідерів до України йдуть на користь країні.

Половина респондентів впевнена, що останні візити міжнародних лідерів до України корисні для країни, ще чверть вважає, що це ніяк не впливає на ситуацію. Водночас лише 17% думають, що такі візити скоріше шкодять Україні.

Львів затвердив план національного спротиву

Джерело: "Львівський портал"

Львівська міська рада затвердила детальний план підготовки громади до національного спротиву. Загалом у ньому передбачені 5 основних напрямів:

основи національно-патріотичного виховання дітей,

створення штабу тероборони та навчання місцевих жителів,

забезпечення підрозділів тероборони,

інформування про загрози та порядку дій у надзвичайних ситуаціях,

тербота про безперебійну життєдіяльність міста.

Лукашенко каже, що визнає бойовиків

Джерело: "Эхо Москвы"

Держдума звернулась до Володимира Путіна щодо визнання бойовиків на Донбасі. Водночас Олександр Лукашенко заявив, що також готовий ухвалити відповідне рішення спільно з Росією.

Ryanair не планує припиняти польоти до України

Джерело: Reuters

Компанія Ryanair не має наміру припиняти польоти в Україну, поки на її території не почалися бойові дії. Зміни стануться лише у випадку вторгнення Росії. Лоукостер також закликав не панікувати.