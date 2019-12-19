Главные новости 19 декабря: принятие Избирательного кодекса и стрельба в Москве

Нардепы приняли Избирательный кодекс, рассмотрение которого длилось с 2015 года. На Лубянке в Москве произошла перестрелка, есть погибшие. На ежегодной пресс-конференции Путин говорил об агрессии в Украине. Европейский Союз продлил санкции против России. В Киеве зажгли главную елку страны. Такими были главные новости 19 декабря в Украине и мире.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Изменение Избирательного кодекса

Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с изменениями от президента. Документ поддержали 330 народных депутатов. Приняли его депутаты прошлого созыва, однако Владимир Зеленский ветировал документ и вернул в Раду со своими правками.

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Какие изменения предусматривает законопроект

Открытые списки партий:

избиратели смогут голосовать не только за политические партии, но и за конкретных людей в их списках.

избиратели смогут голосовать не только за политические партии, но и за конкретных людей в их списках. Проходной барьер:

для партий, участвующих в парламентских выборах, он снижается с 5% до 3%.

для партий, участвующих в парламентских выборах, он снижается с 5% до 3%. Пропорциональная система выборов:

мажоритарка исчезнет, ​​а избиратели будут выбирать только партии, которые пройдут в парламент.

Правки Владимира Зеленского носили в основном организационный характер. Например, в первом варианте было указано, что кандидат, который выбывает из предвыборной гонки, перестает быть субъектом выборов. Но таковыми являются как кандидаты, так и избиратели. Таким образом экс-кандидаты теряли бы свое право голосовать на выборах.

Почему законопроект рассматривали в течение более 4 лет

В Раде его зарегистрировали еще в октябре 2015 года;

комитет предоставил свой вывод к нему лишь в апреле 2017 года;

в июле 2017 года парламент принял его в первом чтении;

в июне 2019 года комитет рассмотрел поправки;

в июле 2019 года законопроект принят в целом;

Владимир Зеленский ветировал его в сентябре того же года;

заключение комитета появилось 5 декабря 2019 года.

По мнению политолога Олега Постернака, предложенный экс-спикером Рады Андреем Парубием и принятый Радой предыдущего созыва Избирательный кодекс – худший среди других документов по избирательному праву за всю историю Украины. Предложенная система так называемых открытых списков фактически формирует неравенство избирательных регионов между собой и территориального представительства в Раде. Подробнее читайте по ссылке.

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В следующем году избранники еще вернутся к доработке уже принятого Избирательного кодекса, чтобы он стал идеальным с точки зрения открытости для людей (речь идет об открытых избирательных списках). Следующие выборы уже пройдут по новому закону.

Стрельба в Москве

Вечером 19 декабря возле Федеральной службы России произошла кровавая перестрелка. В результате погиб по меньшей мере один человек, от 3 до 5 человек получили ранения. Дерзкое нападение на Лубянке в центре Москвы уже квалифицировали как теракт.

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По меньшей мере один человек погиб / GettyImages

Во время нападения под зданием ФСБ, российский президент Владимир Путин развлекался вместе с верхушкой спецслужб.



Владимир Путин находился на официальном мероприятии, когда стреляли / пресс-служба Кремля

Пока точно неизвестно, сколько нападавших открыли огонь. В ФСБ отчитывались о ликвидации одного стрелка, другой, по их словам, прятался среди колонн здания и отстреливался. Судьба третьего была неизвестна. Позже в той же ФСБ заявили, что стрелял один человек и он уже ликвидирован.

Известно о 5 пострадавших, двое находятся в критическом состоянии.

Стрельба на Лубянке: видео

Пресс-конференция Путина: основное

На нынешней пресс-конференции главы Кремля присутствовали почти 2000 российских и иностранных журналистов. Их количество в этом году рекордно, а само мероприятие происходит уже 15 раз.

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Путин встревожился заявлением президента Украины Владимира Зеленского о возможном пересмотре минских соглашений. Он считает, что это невозможно, а после этого "ситуация может зайти в тупик".

От Украины традиционно аккредитовался журналист Роман Цимбалюк. Он спросил, когда Россия собирается распустить оккупационные администрации на оккупированном Донбассе. Путин в ответ заявил, что представителей боевиков "заставили поставить подписи под минскими договоренностями", а его через это "буквально взяли за горло".

Глава Кремля считает, что до закрытия границы на временно оккупированном Донбассе – долгий путь. По его словам, оно завершится только после "всеобъемлющего политического урегулирования" и "правами" для боевиков, а начнется на следующий день после проведения выборов.

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Путин в очередной раз заявил, что на Донбассе нет иностранных войск. Мол, там есть местные "милиция" и "силы самообороны", которые якобы состоят из местных жителей. Кроме того, он признал, что на Донбассе действительно есть иностранные наемники. Однако говорил не о русских, а о "французах и немцах, которые воюют и с одной стороны, и с другой".

Президент России считает, что ключом в минских договоренностях является имплементация закона об особом статусе Донбасса в Конституцию. Тем, что закон продлили лишь на год, Путин недоволен. Мол, "ни нынешняя, ни бывшая власть Украины не хотят этого делать".

Кроме того, таким же "необходимым" Путин считает "прямой диалог с Донбассом", то есть главарями боевиков.

Отметим, команда Зеленского заявляла, что прямой диалог с пророссийскими боевиками невозможен, поскольку это одна из "красных линий". Однако в России всегда на этом настаивают.

Что предусматривает закон об особом статусе Донбасса?

Подписанный Зеленским закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, был принят в 2014 году сроком на 3 года. Но с 2017 года парламент дважды продлевал действие закона на год. Срок действия закона должен был завершиться 31 декабря 2019 года, однако теперь его действие продлили на год – до 2020 года. Содержание закона: особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников из территории Украины.

Российский президент заявил, что Украина и Россия все-таки смогут договориться между собой в газовом вопросе. Путин также утверждает, что Россия не имеет целью дестабилизировать ситуацию и якобы совсем не хочет использовать газовый вопрос для давления и влияния на Украину. По его словам, "строительство газопроводов в обход Украины на такую позицию не влияет".

Путин также заявил, что Россия будет зеркально отвечать на санкции США.

ЕС продлил санкции против России

Европейский Союз 19 декабря официально объявил о продлении санкций против России до июня 2020 года. В документе говорится, что санкции продлили после докладов президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель о состоянии выполнения минских соглашений.

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Европейский Совет принял решение единогласно.



ЕС продлил санкции против России / Dt.ua

Также эту информацию в твиттере подтвердил корреспондент из Брюсселя – Рикард Йозвяк.

the EU has today officially approved the extension of the economic sanctions against #Russia for 6 months. EU leaders will again discuss whether to prolong or not at #EUCO in June 2020. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 19 грудня 2019 р.

Он заявил, что 19 декабря Европейский Союз официально одобрил продление экономических санкций против России еще на 6 месяцев.

В Киеве зажгли новогоднюю елку

Организаторы установили на Софийской площади в Киеве не искусственную, а живую елку. Ее привезли из Житомирщины. Главная елка страны в этом году высотой достигает 30 метров, а вес ее более 100 тонн. Новогоднее дерево будет собрано из более чем 400 сосен и пихты. Стоимость всех деревьев – 125 тысяч гривен.

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