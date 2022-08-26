Они касаются наркотиков, оружия и государственной измены. Об этом 24 каналу рассказала корреспондент из Харькова Анна Черненко.
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Было внесено одно уголовное производство в ЕРДР в отношении жителя Харькова по статье 111-1 – коллаборационная деятельность. Он распространял в социальных сетях призывы о содействии российской военной агрессии против Украины,
– заметил и.о. начальника следственного управления полиции Харьковщины Андрей Шарнин.
В полиции добавили, что также были задержаны 5 человек, находившихся в розыске за ранее совершенные уголовные правонарушения.
Ситуация в Харькове: последние новости
- Харьков и область ежедневно находятся под вражеским огнем. Ночью 26 августа оккупанты ударили по Чугуеву и Дергачам – в результате обстрела погибла женщина.
- В канун Дня Независимости в области ввели затяжной комендантский час. Причиной тому стала угроза вражеских провокаций.
- 23 августа россияне поздравили харьковчан с Днем города – атаковали Шевченковский район. А в День Независимости Украины силы ПВО сбили две ракеты над городом.
- В предпраздничные дни военные и правоохранители провели множество проверок по городу. У нескольких харьковчан во время обысков обнаружили российские триколоры и "иконы" путина.
- Несмотря на постоянные обстрелы, харьковчане массово возвращаются в родной город. Однако некоторые госслужащие во время войны решают уехать на отдых в Ниццу. За такое поведение мэр Харькова Игорь Теорехов уволил директора департамента земельных отношений.
- За полгода россияне разрушили или повредили 170 школ области. В этом году учащиеся будут учиться в онлайн-формате.
- На временно оккупированных территориях Харьковской области появился новый гауляйтер. Руководить оккупантами был назначен действующий мэр Краснодара.
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