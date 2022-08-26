Вони стосуються наркотиків, зброї та державної зради. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Було внесено одне кримінальне провадження до ЄРДР стосовно мешканця міста Харкова за статтею 111-1 – колабораційна діяльність. Він розповсюджував у соціальних мережах заклики щодо сприяння російській військовій агресії проти України,

– зауважив в.о. начальника слідчого управління поліції Харківщини Андрій Шарнін.

У поліції додали, що також було затримано 5 осіб, які перебували у розшуку за раніше скоєні кримінальні правопорушення.

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