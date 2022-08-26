Вони стосуються наркотиків, зброї та державної зради. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.
Теж цікаво Такого тихого Дня Незалежності у Харкові ще не було, – журналістка
Було внесено одне кримінальне провадження до ЄРДР стосовно мешканця міста Харкова за статтею 111-1 – колабораційна діяльність. Він розповсюджував у соціальних мережах заклики щодо сприяння російській військовій агресії проти України,
– зауважив в.о. начальника слідчого управління поліції Харківщини Андрій Шарнін.
У поліції додали, що також було затримано 5 осіб, які перебували у розшуку за раніше скоєні кримінальні правопорушення.
Ситуація у Харкові: останні новини
- Харків та область щодня перебуває під ворожим вогнем. Вночі 26 серпня окупанти вдарили по Чугуєву та Дергачах – внаслідок обстрілу загинула жінка.
- Напередодні Дня Незалежності в області запровадили затяжну комендантську годину. Причиною цього стала загроза ворожих провокацій.
- 23 серпня росіяни "привітали" харків'ян із Днем міста – атакували Шевченківський район. А у День Незалежності України сили ППО збили дві ракети над містом.
- У передсвяткові дні військові та правоохоронці провели багато перевірок по місту. У кількох харків'ян під час обшуків знайшли російські триколори та "ікони" путіна.
- Попри постійні обстріли, харків'яни масово повертаються до рідного міста. Однак деякі держслужбовці під час війни вирішують виїхати на відпочинок у Ніццу. За таку поведінку мер Харкова Ігор Теорехов звільнив директора департаменту земельних відносин.
- За пів року росіяни зруйнували або пошкодили 170 шкіл області. Цього року учні навчатимуться в онлайн-форматі.
- На тимчасово окупованих територіях Харківщини з'явився новий гауляйтер. Керувати окупантами призначили чинного мера Краснодара.
До теми – атаки на Харків 24 серпня, як минула затяжна комендантська година: дивіться відео