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      Новости о коронавирусе 20 марта: Киев в шаге от чрезвычайной ситуации, выздоровел первый больной

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      КГГА приняла решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Киеве, его озвучат в скором времени. В Украине выздоровел первый больной коронавирусом – это мужчина из Черновцов. Кернес хочет вернуть метро. Количество умерших от коронавируса в мире превысило 10 000 человек. Последние новости о коронавирусе Covid-19 в Украине и мире 20 марта.

      Новости про коронавирус в Украине 20 марта

      Ситуация с коронавирусом в Украине

      • По состоянию на утро 20 марта в Украине подтверждено 26 случаев коронавируса. Три человека, к сожалению, умерли. Одного мужчину выписали из больницы. Больше всего больных зафиксировано на Буковине:
      • Черновицкая область – 15 случаев (1 летальный, 1 выздоровел);
      • Житомирская область – 2 случая (1 летальный);
      • Киев – 3 случая;
      • Киевская область – 2 случая;
      • Донецкая область – 1 случай;
      • Днепропетровская область – 2 случая;
      • Ивано-Франковская область – 1 случай (летальный).

      Последние данные Коронавирус: симптомы у людей, профилактика и как пытаются лечить Covid-2019

      • В Украине разработали собственную тест-систему для диагностики коронавируса. Первая партия экспресс-тестов уже поступила в украинские медучреждения.
      • Нацгвардию привлекли к борьбе с коронавирусом. Они несут службу на мобильных и стационарных постах в населенных пунктах и въездах в них.

      Обращение Зеленского по коронавирусу 20 марта: смотрите видео

      Стоит знать каждому Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция

      Украинцы за рубежом

      • Более 80 украинцев застряли на заблокированном острове Тенерифе. Граждане должны были лететь из Мадрида, но власти страны не позволили им покинуть остров. Денег за билеты авиаперевозчик не вернул. Однако МИД организовало спецрейс для украинцев с Тенерифе.
      • В Италии от коронавируса умерла уже вторая украинка. В целом за рубежом проходят лечение от коронавируса 12 украинцев, 5 наших граждан выздоровели, двое умерли.

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      Новости про коронавирус в мире за 20 марта

      Главное про коронавирус в мире

      • Число жертв коронавируса в мире превысило 10 000 человек. Всего в мире более 247 000 подтвержденных случаев, более 88 000 человек выздоровели. Топ-5 стран по количеству больных: Китай (80 967), Италия (41 035), Иран (18 407), Испания (18 077), Германия (15 439).
      • В Италии умерли 13 врачей из-за коронавируса.

      статуя Христа в ріо-де-жанейро
      Статую Христа в Рио-де-Жанейро подсветили флагами стран, где есть коронавирус / Фото CNN

      • Филиппины закрывают границы для иностранцев. Грузия с 21 марта закрывает авиасообщение с другими странами.
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      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики Новости Киева Здоровье
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