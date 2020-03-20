Новости о коронавирусе 20 марта: Киев в шаге от чрезвычайной ситуации, выздоровел первый больной
КГГА приняла решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Киеве, его озвучат в скором времени. В Украине выздоровел первый больной коронавирусом – это мужчина из Черновцов. Кернес хочет вернуть метро. Количество умерших от коронавируса в мире превысило 10 000 человек. Последние новости о коронавирусе Covid-19 в Украине и мире 20 марта.
Новости про коронавирус в Украине 20 марта
Ситуация с коронавирусом в Украине
- По состоянию на утро 20 марта в Украине подтверждено 26 случаев коронавируса. Три человека, к сожалению, умерли. Одного мужчину выписали из больницы. Больше всего больных зафиксировано на Буковине:
- Черновицкая область – 15 случаев (1 летальный, 1 выздоровел);
- Житомирская область – 2 случая (1 летальный);
- Киев – 3 случая;
- Киевская область – 2 случая;
- Донецкая область – 1 случай;
- Днепропетровская область – 2 случая;
- Ивано-Франковская область – 1 случай (летальный).
Последние данные Коронавирус: симптомы у людей, профилактика и как пытаются лечить Covid-2019
- Минздрав заявляет: в Украине коронавирус Covid-19 начал передаваться непосредственно в пределах страны. Им начали болеть люди, которые не выезжали за границу. По меньшей мере 8 человек из 21 заразились уже в Украине.
- В Украине разработали собственную тест-систему для диагностики коронавируса. Первая партия экспресс-тестов уже поступила в украинские медучреждения.
- В Украине наименьшее количество тестов на коронавирус среди всех стран, которые борются с болезнью. С начала пандемии в нашей стране сделали лишь несколько сотен тестов.
- КГГА уже приняла решение о чрезвычайной ситуации в Киеве и озвучит его в ближайшее время. Напоминаем: не путайте чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение.
- Кернес хочет возобновить работу метро в Харькове. Он уже готовит обращение к Кабмину.
- Нацгвардию привлекли к борьбе с коронавирусом. Они несут службу на мобильных и стационарных постах в населенных пунктах и въездах в них.
- С 20 марта полиция реально будет штрафовать за нарушение условий карантина. Ранее полицейские проводили разъяснительную работу. За сутки в Украине составили 405 админпротоколов о нарушении карантина и открыли 6 уголовных дел.
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Украинцы за рубежом
- Первые поезда с украинцами из Польши прибыли в Украину. Утром 20 марта они привезли домой 1150 человек.
- Более 80 украинцев застряли на заблокированном острове Тенерифе. Граждане должны были лететь из Мадрида, но власти страны не позволили им покинуть остров. Денег за билеты авиаперевозчик не вернул. Однако МИД организовало спецрейс для украинцев с Тенерифе.
- В Италии от коронавируса умерла уже вторая украинка. В целом за рубежом проходят лечение от коронавируса 12 украинцев, 5 наших граждан выздоровели, двое умерли.
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Новости про коронавирус в мире за 20 марта
Главное про коронавирус в мире
- Число жертв коронавируса в мире превысило 10 000 человек. Всего в мире более 247 000 подтвержденных случаев, более 88 000 человек выздоровели. Топ-5 стран по количеству больных: Китай (80 967), Италия (41 035), Иран (18 407), Испания (18 077), Германия (15 439).
- В Китае уже вторые сутки подряд не фиксируют случаев заражения коронавирусом внутри страны.
- В Италии умерли 13 врачей из-за коронавируса.
- В Мадриде прогнозируют, что коронавирусом заболеет 80% населения испанской столицы.
Статую Христа в Рио-де-Жанейро подсветили флагами стран, где есть коронавирус / Фото CNN
- В США количество больных за сутки резко возросло – сразу на 3 000 человек.
- Филиппины закрывают границы для иностранцев. Грузия с 21 марта закрывает авиасообщение с другими странами.
- Робби Уильямс устроил часовой онлайн-концерт в прямом эфире инстаграма. Таким образом он призывает людей во всем мире сидеть дома и беречь здоровье близких.
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