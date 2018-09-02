Настало время жестких, решительных действий – оккупанты Крыма призвали Кремль ударить по Украине

Председатель так называемого "парламента" Крыма, которого оккупанты собственно сами и провозгласили, Владимир Константинов заявил, что "подлым убийством Александра Захарченко киевский режим переступил ту черту, после которой уже невозможно игнорировать его бандитскую, террористическую природу".

Соответствующее сообщение появился на его странице в Facebook.

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"Мы в Крыму прекрасно знали с самого начала, кто и как пришел к власти в Киеве, всегда оценивали события 2013-2014 годов как "государственный переворот", банду, которая потом захватила власть, как банду политических проходимцев и авантюристов, в значительной степени опирающуюся на неонацистские группировки. Никакие соглашения и договоренности с этой бандой ничего не стоят, поскольку у этих людей нет ни малейшего представления о чести, достоинстве, верности данному слову. Это патологические лжецы, всегда готовые ударить исподтишка. Они моментально поджимают хвост при малейшем приближении опасности, но безмерно наглеют, когда чувствуют свою безнаказанность. Собственно, следствием последнего и стало проведение теракта в центре Донецка, в условиях так называемого "школьного перемирия", – убеждает он.

По его словам, эта власть захватила в заложники большую страну, с родными для них (оккупантов – 24 канал) людьми, "пусть даже у некоторой их части наступило временное помутнение сознания".

"Дорвавшись до власти, они начали карательные действия против тех украинских граждан, кто не принял нового бандитского режима, активно выражал свое несогласие с тем, что происходит в стране. Они утопили в крови Одессу, задавили протест в Харькове, бросили армию против мирных жителей Донбасса. Они развязали экономическую войну против крымчан, пытаясь задушить нас своими блокадами, разрушая коммуникации, ведущие на полуостров, перекрывая доступ воды, электричества, продовольствия", – добавляет прихвостень Путина.

Как отмечает Константинов, следовательно, "Украинское террористическое государство угрожает всему континенту, и ликвидировать эту угрозу лучше всего совместными усилиями".

Настало время решительных действий. Огромная база терроризма, сформированная непосредственно у наших границ, угрожает безопасности самой России, ее гражданам. Ликвидировать эту угрозу – прямая обязанность нашего государства. У России есть удачный опыт принуждения агрессора к миру. Но для начала, пришло время переосмыслить все, что произошло в Украине за последние четыре года и пересмотреть официальное отношение к вопросу о легитимности правящего там режима. Нельзя допустить, чтобы и дальше лилась кровь жителей Донбасса, чтобы их безнаказанно убивали, а потом еще и глумились над их телами. Настало время жестких и решительных действий в ответ,

– подытожил оккупант.

Напомним, вечером 31 августа стало известно, что в результате взрыва в центре оккупированного Донецка был убит один из главарей пророссийских боевиков Александра Захарченко. Впоследствии в силовых структурах оккупационной администрации Донецка поспешно заявили о задержании "украинских диверсантов", которых подозревают в организации взрыва. Кроме того, почти сразу после взрыва появилась реакция МИД России на резонансное убийство главаря донецких оккупантов.