Новый главарь боевиков Пушилин: что изменится на оккупированной Донетчине

После назначения Дениса Пушилина новым главарем пророссийских боевиков Донбасса радикальных изменений в положении оккупированных территории не произойдет, ведь "нет разницы, какую именно обезьяну назначить руководить зоопарком".

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире телеканала ZIK.

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24 канал сообщал, что так называемый "народный совет "ДНР" в оккупированном Донецке назначил исполняющим обязанности "главы "ДНР" Дениса Пушилина, который на этом посту заменил погибшего Александра Захарченко. Он также является представителем пророссийских боевиков в контактной группе в Минске.

По словам заместителя министра, на оккупированном Донбассе сейчас ситуация несколько "мутная", но, по его мнению, она остается под контролем, и никаких радикальных изменений в существующем положении не произойдет.

От того, что объявили правопреемником Захарченко другого человека, это ни на что не влияет. С моей точки зрения, нет разницы, какую именно обезьяну назначить управлять "зоопарком" – рыжую, с красным носом, с красной задницей – все равно реальное руководство, к сожалению, происходит из Кремля. Поэтому смена этих людей абсолютно ни на что не влияет. Сейчас, возможно, будет незначительная игра мускулами, и на этом все закончится,

– подчеркнул Тука.

Кроме того, он отметил, что сейчас фактически заблокированные переговоры в Минске и Нормандский формат будут продолжены.

"Все будет идти так, как и шло. Возобновится работа и в Минском формате, и в Нормандском формате. Я думаю, это все произойдет в ближайшее время, может даже на следующей неделе", – отметил чиновник.

Напомним, осенью, 11 ноября, на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины пророссийские боевики планируют провести "выборы" своего нового главаря в связи с гибелью Александра Захарченко.

Кто такой Денис Пушилин?

Один из лидеров пророссийских боевиков, которые действуют на территории оккупированных районов Донецкой области. Организатор пророссийских митингов в Донецке в апреле 2014 года, заместитель самопровозглашенного "губернатора" Донетчины Павла Губарева, самопровозглашенный "спикер" ДНР. 18 июля, после бегства в Москву, сделал заявление о своей отставке.