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Псевдовыборы на оккупированном Донбассе: появилась резкая реакция МИД

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МИД отреагировал на намерение России после ликвидации Захарченко провести в ОРДО псевдовыборы
МИД отреагировал на намерение России после ликвидации Захарченко провести в ОРДО псевдовыборы / 24 Канал

Результаты проведения фейковых "выборов" на оккупированном Донбассе будут юридически ничтожными, не будут создавать никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни мировым сообществом.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

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В МИД подчеркивают, что проведение Российской Федерацией как государством-оккупантом так называемых выборов на оккупированной части Донбасса грубо нарушает Минские соглашения.

"В связи с появлением в российских средствах массовой информации сообщений о намерении оккупационной администрации Российской Федерации на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины провести так называемые «внеочередные выборы» главарей боевиков и их нелегитимных представительных органов, Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что такие действия Кремля грубо нарушают обязательства Российской Федерации как стороны Минских договоренностей", – говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что результаты таких фейковых выборов не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.

Зато, эти провокационные действия России сознательно подрывают Минские договоренности и будут способны свести на нет упорные международные усилия по урегулированию ситуации, возникшей вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и оккупации ею части суверенной территории нашего государства,
– подчеркнули в МИД.

Министерство призвало международных партнеров предоставить четкую оценку таким действиям Кремля и усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в том числе путем введения против нее дополнительных санкций.

"Со своей стороны, Украина остается преданной мирному урегулированию ситуации на Донбассе на основе Минских договоренностей", – заявили дипломаты.

Напомним, пророссийские боевики назначили так называемые "выборы" в оккупированных Донецке и Луганске на 11 ноября. Также в пятницу, 7 сентября, стало известно, что вместо убитого Захарченко исполняющим обязанности главаря пророссийских боевиков на оккупированной Донетчине назначили Дениса Пушилина. Выборы на оккупированном Донбассе также прокомментировали в Кремле.

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Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Война на Донбассе МИД Украины Минские договоренности Убийство Захарченко
Источник: 24 Канал
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