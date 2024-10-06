Как сообщает итальянское издание tgcom24, Бассо умер 5 октября вечером во время обеда в ресторане в городе Асоло. Попытка реанимировать его оказалась тщетной.

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Ему было всего 28 лет

Известно, что только за день до смерти Сэмми Бассо был награжден журналистской премией Паоло Рицци в Венеции. Мужчина посвятил свою жизнь исследованию синдрома преждевременного старения – прогерии, которой сам страдал.

Сэмми Бассо не стало, внезапно, после празднования дня в окружении благосклонности тех, кто его любил. Мы глубоко благодарны за честь разделить с ним часть нашего путешествия. Он научил нас тому, что хотя жизненные препятствия иногда кажутся непреодолимыми, стоит прожить на полную,

– говорится в сообщении в основанной Бассо организации, которая изучала особенности прогерии.

Отметим, что будущий ученый родился в 1995 году в Скио на севере Италии. Когда мальчику было два года, у него диагностировали прогерию Хатчинсона-Гилфорда. Это редкое генетическое заболевание, которое вызывает преждевременное старение. Эта болезнь случается только у одного на 20 миллионов человек.

В 2018 году Бассо закончил факультет естественных наук Университета Падуи и защитил диссертацию о возможных методах лечения для замедления развития болезни.

Ученый получил мировую известность благодаря своим многочисленным появлениям в СМИ. Он снялся в популярном документальном фильме National Geographic о путешествии по Соединенным Штатам.