Як повідомляє італійське видання tgcom24, Бассо помер 5 жовтня ввечері під час обіду в ресторані в місті Асоло. Спроба реанімувати його виявилася марною.

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Йому було лише 28 років

Відомо, що лише за день до смерті Семмі Бассо був нагороджений журналістською премією Паоло Ріцці у Венеції. Чоловік присвятив своє життя дослідженню синдрому передчасного старіння – прогерії, на яку сам страждав.

Семмі Бассо не стало, раптово, після святкування дня в оточенні прихильності тих, хто його любив. Ми глибоко вдячні за честь розділити з ним частину нашої подорожі. Він навчив нас того, що хоча життєві перешкоди іноді здаються нездоланними, варто прожити на повну,

– йдеться у повідомленні у заснованій Бассо організації, яка вивчала особливості прогерії.

Зазначимо, що майбутній вчений народився 1995 року в Скіо на півночі Італії. Коли хлопчику було два роки, у нього діагностували прогерію Хатчінсона-Гілфорда. Це рідкісне генетичне захворювання, яке викликає передчасне старіння. Ця хвороба трапляється лише в одного на 20 мільйонів людей.

У 2018 році Бассо закінчив факультет природничих наук Університету Падуї та захистив дисертацію про можливі методи лікування для уповільнення розвитку хвороби.

Учений отримав світову популярність завдяки своїм численним появам у ЗМІ. Він знявся в популярному документальному фільмі National Geographic про подорож Сполученими Штатами.