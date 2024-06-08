Смерть Андерса уже подтвердил его сын, подполковник ВВС США в отставке Грег Андерс.
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Как погиб Уильям Андерс
Сообщается, что Андерс погиб 7 июня недалеко от островов Сан-Хуан во время пилотирования собственного самолета Т-34 Mentor.
Семья опустошена. Он был замечательным пилотом, и нам будет его ужасно не хватать,
– сказал сын астронавта.
На видео, которое распространяют в сети, видно, как самолет упал в воды Западной Австралии недалеко от острова Оркас. Представители береговой охраны Тихоокеанского северо-запада США заявили, что катастрофа произошла около 11:45.
"Аполлон-8"Это пилотируемый космический корабль серии "Аполлон", который впервые доставил людей на орбиту Луны. Астронавты этой миссии стали первыми людьми, преодолевшими гравитацию Земли и увидевшими другую сторону Луны.
К слову, именно Андерс сделал легендарное фото "Восход Земли", которое показало человечеству другой взгляд на нашу планету. До сих пор это одна из самых известных фотографий Земли из космоса.
Фото "Восход Земли" / Уильям Андерс
Что известно о Уильяме Андерсе
- Уильям Андерс родился 17 октября 1933 года в Гонконге, но вырос в Сан-Диего. В 1955 году он окончил Военно-морскую академию США со степенью бакалавра наук и получил степень магистра наук в области ядерной инженерии в Технологическом институте ВВС в 1962 году.
- в 1979 году он завершил программу продвинутого менеджмента Гарвардской школы бизнеса.В 1964 году Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) выбрало Андерса в качестве астронавта, отвечающего за дозиметрию, радиационные эффекты и контроль окружающей среды.
- Он был дублирующим пилотом во время полетов кораблей "Джемини XI" и "Аполлон-11", а также пилотом лунного модуля "Аполлон-8" и руководителем этой миссии.
- В 1988 году Андерс ушел из резерва ВВС. Андерс и его жена Валери переехали на остров Оркас в 1993 году. У них шестеро детей и 13 внуков.
- После выхода на пенсию пара основала Фонд Андерса, который поддерживает образовательные и экологические проблемы. также супруги открыли Музей летного наследия.