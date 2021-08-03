Из Беларуси в Украину Виталий приехал осенью 2020 года – после старта протестов против режима Лукашенко и жесткого преследования их участников. В Киеве Шишов помогал белорусам, которые были вынуждены покинуть родину, с жильем и работой.
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Виталий, вероятно, вышел на пробежку
2 августа Виталий вышел на пробежку и не вернулся. К правоохранителям обратилась его сожительница. В "Белорусском доме" сообщили, что с мобильного телефона пропавшего сделали несколько так называемых "глухарей" – звонков, которые сбили. Потом Шишов на связь уже не выходил.
Причин для волнения друзьям и близким парня хватало. Они сообщили, что за Шишовым следили – именно во время пробежек. Кроме того "Белорусскому дому" неоднократно угрожали – от провокаций до ликвидации.
Виталий с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так, возможно, "Белорусский дом" выйдет из инфовакуума,
– рассказали соратники.
Уже на следующий день активиста нашли мертвым
Уже утром, 3 августа, Шишова нашли мертвым. Виталий был повешен в одном из парков – недалеко от места жительства. Правоохранители изъяли с места происшествия мобильный телефон и личные вещи погибшего. Полиция начала уголовное производство по статье об умышленном убийстве.
Полное видение произошедшего установим после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы "Безопасный город", проведения экспертиз и следственных экспериментов,
– подчеркнули в правоохранительных органах.
Что говорят правоохранители о деталях гибели
Сразу 3 августа из-за резонансной гибели собрал брифинг глава Нацполиции Игорь Клименко. Ранее друзья погибшего рассказывали, что у Виталия был сломан нос, однако эту информацию правоохранители не подтвердили.
В полиции говорят, что на теле были ссадины, характерные для падения.
У него определили содранною кожу на носу, на левом колене и на груди. Кроме того, у Шишова была небольшая потертость на верхней части губы с левой стороны. Это все что есть на сегодня, – сказал Клименко.
Правоохранители отметили, что возле места трагедии был чей-то след, конкретнее, кому он принадлежит, смогут сказать лишь эксперты.
Место гибели Шишова / Скриншот с видео
Место гибели Шишова / Скриншот с видео
Полиция рассматривает две версии событий
Полиция рассматривает две версии событий – самоубийство или умышленное убийство с имитацией самоубийства. Правоохранители сейчас ждут результаты экспертиз.
Смотрите видео брифинга полиции:
Что случилось с Виталием по версии его друзей?Друг погибшего активиста Юрий Щучко говорит, что об угрозах "Белорусский дом" сообщал даже СБУ. Смерть Шишова Юрий считает исключительно убийством, ведь для самоубийства причин у Виталия не было. "Это показательная казнь", – говорит Щучко.
Такого же мнения и девушка погибшего Божена Желудь. Она вместе с Виталием сбежала из Беларуси. Она отметила, у ее возлюбленного было дурное предчувствие.
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За расследование убийства Шишова возьмется Bellingcat
Расследованием гибели Виталия Шишова займутся журналисты Bellingcat. Один из расследователей Христо Грозев уже сообщил, что считает, что речь идет об убийстве.
Я бы сказал, что это не самоубийство. Но я бы не стал писать до того, как у нас не будет полной картины событий. Сейчас мы можем предположить, что это спецоперация, это факт,
– заметил Грозев.
Более того, Грозев отметил, что ему известно о проникновении сотрудников ФСБ в оппозиционные белорусские силы.
Гибель Шишова: реакция в Украине и мире
В Верховной Раде требуют, чтобы расследованием гибели белорусского активиста занялся непосредственно новый глава МВД Денис Монастырский. Нардепы предполагают, что к преступлению могут быть причастны иностранные спецслужбы.
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Парламентарии напомнили, что о том, что режим Лукашенко возьмется за ликвидацию представителей оппозиционных сил ранее сообщил белорусский экс-спецназовец Игорь Макар. Именно он рассказал о причастности спецслужб Беларуси к убийству Павла Шеремета.
Что говорят в Европарламенте о смерти Шишова
На резонансное преступление уже отреагировали и Европарламенте. Так немецкий депутат от "Зеленых" Виола фон Крамон и литовский представитель Петрас Аустревичюс считают, что смерть Шишова – убийство по приказу Лукашенко.
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Посольство США опубликовало сообщение о смерти Шишова
В американском посольстве в Украине выразили надежду на прозрачное расследование гибели белоруса. Дипломаты отметили, что это произошло на "фоне расправы Лукашенко с гражданским обществом".
Краткая биография Виталия Шишова
- Родился в 1995 году.
- Проживал в городе Речица Гомельской области.
- Осенью 2020 года перебрался в Киев вместе с девушкой Боженой.
- У Виталия не было родных, они умерли раньше.
- В Украинке парень работал айтишником-фрилансером.
- Помогал бежавшим от преследований белорусам наладить жизнь в Украине.