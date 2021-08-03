З Білорусі в Україну Віталій приїхав восени 2020 року – після старту протестів проти режиму Лукашенка та жорсткого переслідування їх учасників. У Києві Шишов допомагав білорусам, які були змушені покинути батьківщину, з житлом та роботою.

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Віталій, ймовірно, вийшов на пробіжку

2 серпня Віталій вийшов на пробіжку та не повернувся. До правоохоронців звернулась його співмешканка. У "Білоруському домі" повідомили, що з мобільного телефону зниклого зробили кілька так званих "глухарів" – дзвінків, які збили. Потім Шишов на зв'язок вже не виходив.

Причин для хвилювання друзям та близьким хлопця вистачало. Вони повідомили, що за Шишовим стежили – саме під час пробіжок. Окрім того "Білоруському дому" неодноразово погрожували – від провокацій до ліквідації.

Віталій з гумором ставився до цих попереджень, заявляючи, що хоч так, можливо, "Білоруський дім" вийде з інфовакууму,

– розповіли соратники.

Зверніть увагу! Згодом у Нацполіції повідомили, що жодних заяв від білоруса щодо стеження за ним не надходило.

Вже наступного дня активіста знайшли мертвим

Уже вранці 3 серпня Шишова знайшли мертвим. Віталій був повішений у одному з парків – неподалік місця проживання. Правоохоронці вилучили з місця події мобільний телефон та особисті речі загиблого. Поліція почала кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

Повне бачення події встановимо після допиту свідків, аналізу відеозаписів з камер системи "Безпечне місто", проведення експертиз і слідчих експериментів,

– наголосили у правоохоронних органах.

Що кажуть правоохоронці про деталі загибелі

Одразу 3 серпня через резонансну загибель зібрав брифінг голова Нацполіції Ігор Клименко. Раніше друзі загиблого розповідали, що у Віталія був зламаний ніс, проте цю інформацію правоохоронці не підтвердили.

У поліції кажуть, що на тілі були садна, характерні для падіння.

У нього визначили здерту шкіру на носі, на лівому коліні та на грудях. Крім того, у Шишова була невелика потертість на верхній частині губи з лівого боку. Це все що є на сьогодні,

– сказав Клименко.

Правоохоронці зазначили, що біля місця трагедії був чийсь слід, конкретніше, кому він належить, зможуть сказати лише експерти.

Варто звернути увагу! Зашморг перебував на висоті 3 метри 8 сантиметрів. Зріст Віталія – 1 метр 85 сантиметрів. Поруч були лише два пеньки – висотою 50 та 60 сантиметрів відповідно.

Місце загибелі Шишова / Скриншот з відео

Місце загибелі Шишова / Скриншот з відео

Поліція розглядає дві версії подій

Поліція розглядає дві версії подій – самогубство або умисне вбивство з імітацією самогубства. Правоохоронці наразі чекають результати експертиз.

Дивіться відео брифінгу поліції:

Що сталось з Віталієм за версією його друзів? Друг загиблого активіста

Такої самої думки і дівчина загиблого Друг загиблого активіста Юрій Щучко каже, що про загрози "Білоруський дім" повідомляла навіть СБУ. Смерть Шишова Юрій вважає виключно вбивством, адже для самогубства причин у Віталія не було. "Це показова страта", – каже Щучко.Такої самої думки і дівчина загиблого Божена Жолудь . Вона разом з Віталієм втекла з Білорусі. Вона зауважила, у її коханого було погане передчуття.

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За розслідування вбивства Шишова візьметься Bellingcat

Розслідуванням загибелі Віталія Шишова займуться журналісти Bellingcat. Один з розслідувачів Христо Грозєв уже повідомив, що вважає, що мовиться про вбивство.

Я б сказав, що це не самогубство. Але я б не став писати до того, як у нас не буде повної картини подій. Зараз ми можемо припустити, що це спецоперація, це факт,

– зауважив Грозєв.

Ба більше, Грозєв зазначив, що йому відомо про проникнення співробітників ФСБ у опозиційні білоруські сили.

Загибель Шишова: реакція в Україні та світі

У Верховній Раді вимагають, аби розслідуванням загибелі білоруського активіста зайнявся безпосередньо новий голова МВС Денис Монастирський. Нардепи припускають, що до злочину можуть бути причетні іноземні спецслужби.

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Парламентарі нагадали, що про те, що режим Лукашенка візьметься за ліквідацію представників опозиційних сил раніше повідомив білоруський ексспецпризначенець Ігор Макар. Саме він розповів про причетність спецслужб Білорусі до вбивства Павла Шеремета.

Що кажуть у Європарламенті про смерть Шишова

На резонансний злочин вже відреагували і Європарламенті. Так німецька депутатка від "Зелених" Віола фон Крамон та литовський представник Петрас Аустревічюс вважають, що смерть Шишова – вбивство за наказом Лукашенка.

Важливо! Глава МЗС Данії Єппе Кофод глибоко вражений жахливою смертю лідера білоруської громадської організації. Він закликав офіційний Київ розібратись у справі.

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Посольство США опублікувало допис щодо смерті Шишова

В американському посольстві в Україні висловили сподівання на прозоре розслідування загибелі білоруса. Дипломати зауважили, що це сталось на "тлі розправи Лукашенка з громадянським суспільством".

Коротка біографія Віталія Шишова