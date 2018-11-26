"Самопоміч" озвучила головні вимоги до уряду після агресії Росії в Азовському морі

Від початку російської збройної агресії "Самопоміч" наполягала на чіткому визнанні стану війни та окупації наших територій Росією.

Ще в той час, коли Росія захоплювала Крим, збивала українські літаки, розстрілювала наших солдат в Іловайському і Дебальцевському котлах, президент, замість введення воєнного стану, пропонував формат "Мінських угод". Про це йдеться на сайті партії.



"Самопоміч" наполягала на введенні воєнного стану на територіях, де ведуться активні бойові дії ще з 2014 року. Це рішення необхідне насамперед для захисту наших військових та державності. В умовах війни наші військові для захисту нашого суверенітету можуть обмежувати права і свободи людей. Без введення воєнного стану такі обмеження є поза законом і ставлять під загрозу наших військових.

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Рішення про введення воєнного стану стосується обмеження прав і свобод кожної людини в Україні. Тому у своєму указі президент мав пояснити людям, чому вводиться воєнний стан, на який період і ГОЛОВНЕ – на яких територіях він вводиться, які права і свободи будуть обмежені і чому. На жаль, в опублікованому указі відповідей на ці запитання президент не дав. "Самопоміч" наполягає на тому, що воєнний стан має бути введений виключно на тих територіях, де застосування Збройних сил є необхідним для відсічі агресивних дій Росії.

Засідання парламенту щодо введення воєнного стану має бути виключно відкритим. У разі введення воєнного стану парламент має пояснити людям, чому він вводиться і що це означає для кожної людини.

Для ведення бойових дій і захисту українського солдата самого введення воєнного стану недостатньо. Щоб солдати могли здійснювати захист людей і держави, "Самопоміч" вимагає від президента подати до парламенту для схвалення указ про використання Збройних сил, як цього вимагає Конституція.

"Самопоміч" наполягає на тому, що указ президента про введення воєнного стану має встановити чіткі механізми захисту приватної власності в умовах воєнного стану, а також механізм компенсації в разі вимушеного порушення права власності – російська агресія не має бути використана для рейдерства. На жаль, цього в оприлюдненому указі Президента немає.

Для забезпечення захисту критичної інфраструктури (електростанції, електромережі, газопроводи, водозабезпечення, лінії електрозв’язку тощо) в умовах воєнного стану "Самопоміч "вимагає від Кабінету Міністрів негайно затвердити перелік об’єктів критичної інфраструктури відповідно до Закону "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України". Уряд має зупинити приватизацію об’єктів критичної інфраструктури, яка вже розпочата, та ввести мораторій на подальшу приватизацію критичної інфраструктури.

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Останні події в Азовському морі засвідчили, що Верховний Головнокомандувач понад чотири роки не робив нічого, щоб Україна була готова до російських агресивних дій на морі. "Самопоміч" вимагає від президента особисто прозвітувати перед парламентом про те, що було зроблено для посилення наших позицій на морі.

"Самопоміч" вимагає від президента розірвати дипломатичні стосунки з Російською Федерацією, від Кабінету Міністрів – запровадити візовий режим для громадян Росії та посилити контроль на пунктах пропуску з Російською Федерацією. Президент та уряд мають негайно подати до парламенту проекти законів про денонсацію двосторонніх договорів з Російською Федерацією, які Росія порушила, а Україна продовжує виконувати в односторонньому порядку.

Агресивні дії Росії в Азовському морі засвідчили, що підхід щодо стримування російської агресії, який був обраний у Мінську, не працює. Введення на п’ятому році війни воєнного стану є доказом банкрутства так званих "Мінських домовленостей". Світова спільнота має об’єднатися у застосуванні нових механізмів для ефективного стримування Росії і посиленні санкцій.

"Самопоміч" підкреслює, що після введення воєнного стану президент України як Верховний Головнокомандувач несе персональну відповідальність за все, що відбувається у державі.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено. Водночас, росіяни повідомили, що нібитолише троє українських військових "отримали легкі поранення". Також Росія захопила три українських судна.