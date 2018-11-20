Вбивство Хашоггі: опублікували аудіозаписи останніх хвилин життя журналіста

Турецьке видання Haberturk отримало 2 аудіозаписи загальною тривалістю 11 хвилин, на яких зафіксовані останні хвилини життя вбитого саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це повідомляє Haberturk.

Видання з посиланням на власні джерела переконує, що голос на записах належить саме Хашоггі. Вдень 2 жовтня журналіст увійшов у будівлю консульства і відразу ж зустрів 4 чоловіків. Один із них схопив Хашоггі за руку, той намагається чинити опір і сказав: "Залиште мою руку, що ви робите?...".

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Після цього журналіста повели у блок Б, де розташовані адміністративні приміщення посольства. Саме там, згідно з аудіозаписом, відбулася сварка Хашкоггі з членами генконсульства, а також побиття журналіста і тортури. До чотирьох чоловіків, які спершу зустріли Хашоггі, приєдналися ще троє.

За інформацією джерел у спецслужбах, одним із цих чоловіків може бути Махер Абдулазіз Мутреб – лідер групи, створеної спеціально для вбивства журналіста. Він неодноразово супроводжував у поїздках наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда ібн Салмана. Інший чоловік – консул Саудівської Аравії в Туреччині Мохаммед аль-Отайби. Ким був третій чоловік – наразі не відомо.

Що відомо про вбивство Джамаля Хашоггі? На початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі таємниче зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Про зникнення чоловіка стало відомо після того, як він разом з нареченою відвідав будівлю консульства Саудівської Аравії.



Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі: це аудіозапис з Apple Watch журналіста. Після прослуховування запису турецька поліція зазначила, що саудівського дисидента могли "жорстоко катувати, а потім розчленувати" прямо всередині дипустанови.



19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країни у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі.