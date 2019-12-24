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      Апеляційний суд у справі нацгвардійця Марківа: у посольстві України в Італії розповіли подробиці

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      Коли відбудеться Апеляційний суд у справі Марківа: відповідь посла України в Італії / Фейбук Діани Марків

      Розгляд апеляційної скарги за справою військовослужбовця Національної гвардії Віталія Марківа почнеться не раніше ніж у травні 2020 року. Раніше італійський суд засудив українця до 24 ув'язнення.

      Як розповів надзвичайний і повноважний посол України в Італії Євген Перелигін у коментарі Укрінформу, після того, як захисники Марківа та Україна подали апеляцію, в апеляційного суду Ломбардії є час визначити процедуру.

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      Ми очікуємо, що всю процедуру буде визначено десь у середині січня. Буде відомо, коли збереться апеляційний суд, коли буде відібрано присяжних і коли буде призначено суддів. В апеляційному розгляді буде 2 судді та 6 присяжних. Тому це – десь середина січня,
      – зауважив дипломат.

      За його словами, якщо так відбудеться, то необхідна кількість засідань, які мають передувати рішенню, завершиться протягом 4-5 місяців. Зокрема, так показує практика.

      "На суді будуть тільки адвокати. Тому що апеляційний суд не розглядає справу по суті. Він розглядає справу з точки зору, чи були помилки в суді першої інстанції, чи було взято до уваги всі докази, чи було надано адекватну увагу, чи вони десь не схибили. І вже жодних свідків або додаткових матеріалів Апеляційний суд не витребує", – зауважив Перелигін.

      Він додав, що на етапі апеляції або наступної третьої касації справу вже не дорозслідуватимуть. Навіть якщо виникнуть нові обставини. Ці суди розслідують тільки правильність роботи першої інстанції.

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      До слова, нещодавно Італійська партія +Europa попросила Єврокомісію надіслати спостерігачів на розгляд апеляції щодо вироку українцю Віталію Марківу. У партію вирок нацгвардійцю вважають безглуздим і суперечливим.

      Що відомо про Віталія Марківа та його справу

      Віталій Марків був заступником командира взводу першого батальйону оперативного призначення Нацгвардії імені Кульчицького. 30 червня 2017 року в Італії чоловіка затримали за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Роккеллі поблизу Слов'янська у травні 2014 року. Марків відкинув усі обвинувачення та заперечив свою причетність.

      Сторона обвинувачення – батьки загиблого, журналістські організації Італії – наполягали на версії умисного вбивства фотокореспондента. 12 липня 2019 року суд італійського міста Павія визнав винним Марківа, засудивши його до 24 років ув'язнення. Згодом Україна подала апеляцію на рішення італійського суду. 

      як розгорталися останні події навколо справи марківа:
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Судді Новини України Новини політики Віталій Марків
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