Багато важливих змін можуть стати на "стоп", – Новосад про реформи в освіті

Нещодавно Рада відправила уряд Гончарука у відставку. Серед тих, хто не залишився працювати у новому Кабміні – колишня міністерка освіти та науки Ганна Новосад. Вона стурбована тим, що важливі зміни, які розпочало відомство під її керівництвом, зараз – під загрозою гальмування.

Таку думку ексчиновниця висловила в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

До теми В такому форматі я працювати не зможу, – Новосад розповіла деталі своєї відставки

Новосад підкреслила, що – єдина причина, чому вона шкодує, що не продовжила роботу в уряді Дениса Шмигаля, це доля реформ в освіті та науці.

Ми розпочали низку важливих змін, тепер багато з них потенційно можуть стати на "стоп". Тому що змінюються команди й, можливо, змінюється підхід,

– зазначила ексміністерка.

"Бо і в освіті, і в науці неможливо зробити зміни за пів року, за рік чи за два. Це консервативна сфера, яка потребує часу", – наголосила вона.

За словами Новосад, жодних рішень у сфері освіти і науки їй та її команді не нав'язували. Вони завжди намагалися представляти керівництву країни свої пропозиції того, як вирішити ті чи інші проблеми – чи це підвищення зарплат, чи об'єднання університетів, чи мовне питання.

Також вона пояснила, як ставиться до того, що Зеленський не спробував затримати її новому уряді:

Ми намагалися все, що стосується виконавчої влади, робити в рамках інституції, яка за це відповідає – Кабміну. Переносити проблеми, за які відповідальна я та прем'єр, ще на президента – не дуже правильно.

Що встигла зробити Новосад на посаді міністра освіти

розробити законопроєкт, щодо вищої освіти (прийнятий Верховною Радою та навіть підписаний президентом);

подати проєкти та акти щодо змін фінансування державного замовлення у вищих навчальних закладах;

застосувала нову формулу фінансування освіти, за якою 80% бюджету університети отримуватимуть для базових витрат, а решту грошей розподілятимуться залежно від роботи вишів;

дати старт реформі дошкільної освіти;

презентувати новий стандарт середньої освіти;

почати реформу професійної освіти;

розширити можливості для науковців.

Дивіться повне інтерв'ю з Ганною Новосад: