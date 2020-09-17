Нардеп Олександр Юрченко отримав підозру: він може бути причетним до хабарництва. Геннадія Кернеса вивезли на лікування до Німеччини. Скандал навколо комісії у САП. Вибух у центрі Києва. Шуфрич-молодший знову втрапив у ДТП в центрі столиці. Лукашенко закриває кордони з Литвою і Польщею, а з Україною – посилює. Такими були головні новини 17 вересня.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні, 17 вересня:

Пристрасті довкола Юрченка

До теми Юрченко втратив етичні підстави бути нардепом, – Офіс Президента

Скандал, що розгорівся довкола "слуги" Юрченка набирає обертів. Так, депутату, якого підозрюють у корупції, вручили підозру. Окрім того, його виключили з провладної фракції.

В Офісі генпрокурора та Офісі Президента нарешті відзначилися діями та словами стосовно парламентаря. Так, генеральний прокурор Ірина Венедіктова таки підписала підозру Юрченку.

Разом з прокурорами САП генпрокурорка вивчала матеріали справи протягом кількох годин.

Я прийняла рішення і, відповідно – одночасно відповідальність, підписати народному депутату підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Вдячна прокурорам САП за якісну підготовку справи і вміння в стислі терміни аналізувати складні матеріали,

– написала згодом Венедіктова на своїй фейсбук-сторінці.

Цікаво, що раніше вона заявляла, що не бачить підстав для вручення Юрченку підозри.

Аби вручити підозру, нардепа довго шукали працівники САП і НАБУ. Вони навіть приїхали до дому його батьків, підозрюючи, що саме там він переховується. Врешті їм вдалося вручити підозру, прокурори вимагатимуть для нардепа арешт з можливістю внесення 6,5 мільйонів гривень застави.

Тим часом помічник Юрченка, Іван Фіщенко, якого спіймали на отриманні хабаря, вже вийшов із СІЗО під заставу у розмірі 1 мільйона 552 тисяч гривень. Суму внесли 16 вересня.

На цьому вир подій навколо Юрченка 17 вересня не зупинився: наприкінці засідання Ради заступник спікера Руслан Стефанчук повідомив про виключення нардепа з фракції "Слуги народу". Цікаво, що для цього "слуги" не збирали підписи, – вийти з фракції забажав сам парламентар.

Зверніть увагу! Юрченко – мажоритарник, тому, при виході із фракції за власним бажанням, він не втрачає мандат автоматично. Якщо він сам його не здасть, то залишатиметься позафракційним.

Що про Юрченка сказав Зеленський

Президент нарешті почав активно коментувати корупційний скандал із членом "Слуги народу". Так, глава держави зізнався: він навіть радий, що спіймали людину саме з його партії, а сам Юрченко обов'язково потрапить до в'язниці.

Важливо Юрченку вручили підозру: проситимуть про арешт із можливістю внесення 6,5 мільйонів застави

Я радий, що затримали людину, яка була в партії "Слуга народу". Він був такий, знаєте, завжди казав, що він чесна й порядна людина. Я дуже радий. Сьогодні дав підозру генеральний прокурор, він її отримав й обов'язково сяде в тюрму,

– заявив президент.

Він наголосив, що очищення влади повинно відбуватися, а представники державної влади повинні починати його з себе й нічого не боятися.

Зеленський додав, що цей приклад повинен показати людям, що все справедливо. Президент також запевнив, що так буде з кожною людиною, яка бере хабарі.

Головне про справу Юрченка:

НАБУ 15 вересня опублікувало відео, на якому детектив під прикриттям передає 13 тисяч доларів помічнику Юрченка. Ймовірно, що хабар посередник повинен був передати своєму керівнику.

Зі слів члена наглядової ради Укрзалізниці Сергія Лещенка, це був аванс за внесення змін у законодавство про побутові відходи. Загалом сума хабаря мала становити 200 тисяч доларів.

Детективи НАБУ оголосили підозру помічнику нардепа. Його взяли під варту з можливістю внесення застави. Проте генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що про підозру Юрченку повідомляти "ще рано".

17 вересня Венедіктова повідомила, що підозру для Юрченка таки підписала.

Білорусь і закриття кордонів

Поки ще президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його держава закриє свої кордони для сусідніх країн. Мовиться лише Польщу та Литву, а от кордон з Україною перебуватиме під посиленим контролем.

Ми змушені відвести війська з вулиць, пів армії поставити під рушницю і закрити державний кордон із заходу, перш за все з Литвою і Польщею. Ми змушені посилити державний кордон, на превеликий жаль, з нашою братською Україною,

– сказав він.

Також Лукашенко звернувся до народів Литви, Польщі та України й закликав їх "зупинити своїх політиків, аби не розв’язалася війна".

Кернеса вивезли до Німеччини

До теми Кернес хворий: все про політика, що з слюсаря став мером Харкова

Мера Харкова Геннадія Кернеса, що хворіє на коронавірус та має двостороннє запалення легень, вивезли на лікування до Німеччини. По політика вилетів борт клініки "Шаріте", схожий на той, який забирав із Росії отруєного опозиціонера Навального. Кернеса в літаку помістили у спеціальну капсулу. В ніч на 17 вересня літак із ним вилетів до Берліна.

Кернеса забирають у Берлін: відео зсередини літака

Спершу ЗМІ писали про ймовірний інсульт у харківського градоначальника. Втім, цю інформацію не підтвердили. Натомість відомо, що Кернесу стало гірше, а родичі начебто вирішили, що краще лікування йому нададуть у Німеччині.

Товариш Кернеса Павло Фукс повідомив, що політик почувається добре, при свідомості, а тиск у нього, "як у космонавта".

Кернес перебуває у палаті інтенсивної терапії клініки "Шаріте" та отримує необхідне лікування.

Більше про стан мера Харкова читайте у матеріалі 24 каналу.

Скандал довкола комісії у САП

Зверніть увагу Можемо втратити транш МВФ: у Європарламенті жорстко відреагували на скандал у САП

Парламент 17 вересня проголосував за проєкт постанови №4104 про визначення представників до складу комісії, що визначатиме адмінпосади у САП.

Постанову підтримали нардепи "Слуги народу", "Опозиційна платформа – За життя", депгрупи "За майбутнє", "Довіра" та позафракційні.

Своєю чергою, "Голос", "Євросолідарність", "Батьківщина" голосували "проти".

Скандал довкола комісії у САП виник зокрема тому, що є безліч запитань до її "проголосованих" представників: у них є брак антикорупційного досвіду.

Зауважимо, що парламент проголосував за комісію з другого разу, бо перше голосування – провалили.

Рішення Верховної Ради щодо призначення керівництва САП занепокоїло Євросоюз. У Європарламенті заявили, що через проблемну процедуру відбору очільників САП існує загроза безвізовому режиму.

За словами членкині комітету з закордонних справ Європарламенту Віоли фон Крамон, влада України може успішно проштовхнути кандидатів у комісію, яким бракує досвіду.

Це не мине дарма. Український уряд ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС і подальший транш допомоги в розмірі 1,5 мільярда євро,

– написала фон Крамон у твіттері.

Більше про скандал та, чим він може обернутися для України – у матеріалі 24 каналу.

Вибух у Києві

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У ресторані, розташованому у самісінькому центрі Києва – на Андріївському узвозі, ввечері 17 вересня прогримів вибух. У результаті вибуху отримали травми 3 людей, двох із них довелось госпіталізувати.

Що відомо про інцидент:

Повідомлення про вибух надійшло до поліції о 16:06. На місце події одразу виїхали правоохоронці, вибухотехніки, рятувальники ДСНС, а також карета "швидкої".

Від вибуху постраждали троє людей, усі вони – працівники кухні. Двох із них з опіками й травматичним шоком відправили до лікарні, а третьому надали всю необхідну допомогу просто на місці вибуху.

У ДСНС зазначили, що вибух був несерйозним. Раніше з'явилася інформація, що всередині приміщення після вибуху спалахнула пожежа, однак її швидко загасили рятувальники.

У столичному ресторані міг вибухнути фламбіратор – пристрій для карамелізації страв. Втім, рятувальники вважають, що на кухні закладу вибухнули побутові газові балони. Остаточну причину ще встановлює поліція.

Вибух у ресторані Києва: відео з місця інциденту

Шуфрич-молодший знову потрапив у ДТП

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Син нардепа Нестора Шуфрича знову скоїв ДТП У Києві. При чому – у самісінькому центрі столиці та ще й на пішохідному переході.

Аварія сталася на перехресті вулиць Липської та Інститутської. Автомобіль, за кермом якого перебував Шуфрич-молодший, та SsangYong зіткнулися прямо на пішохідному переході. Син нардепа був за кермом Mercedes-Benz 2017 року випуску.



Mercedes Шуфрича-молодшого не розминувся на пішохідному переході з іншою іномаркою

У результаті аварії автомобілі отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.

Зауважимо, що це не перша гучна ДТП Шуфрича-молодшого. У 2017 році в центрі Києва син нардепа збив людину на пішохідному переході. Пішохід Олексій Мельниченко отримав важкі тілесні ушкодження.

Тоді Шуфрича засудили до року умовного покарання.