Головні новини 27 вересня: війна у Нагірному Карабасі та жорсткі затримання у Білорусі
На кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії. Білоруси запланували у Мінську народну інавгурацію опозиціонерки Світлани Тихановської. Окупанти вчергове порушили режим припинення вогню. Курсанта В'ячеслава Золочевського від смерті врятував збіг обставин. В окупованому Криму повністю висохло озеро Три Сестри. Такими були головні новини неділі, 27 вересня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 27 вересня:
Війна у Нагірному Карабасі
Вранці 27 вересня у Нагірному Карабасі поновилися бойові дії між Азербайджаном і Вірменією. Через ситуацію, що склалася, вірменський прем'єр Нікол Пашинян запровадив воєнний стан і мобілізацію для чоловіків старше за 18 років. Пізніше Азербайджан услід за Вірменією запровадив воєнний стан.
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Ескалація конфлікту: останні новини
- Бойові дії в районі лінії розмежування поновилися приблизно о 6 ранку 27 вересня.
- За версією Азербайджану, війська Вірменії "здійснили масштабні провокації" та завдали інтенсивного обстрілу по селах і позиціям азербайджанської армії в прифронтовій зоні.
- Через це азербайджанські війська почали контрнаступальну операцію всім фронтам, під час якої на різних напрямках було знищено 12 одиниць зенітно-ракетних комплексів OSA підрозділів протиповітряної оборони Вірменії.
- Натомість у Вірменії кажуть, що їхнім військовим вдалося збити два вертольоти та три безпілотники азербайджанських повітряних сил, а також знищити три танки. У Баку підтвердили, що було збито один вертоліт. Але його екіпаж – живий.
- Влада Азербайджану побоюючись провокацій з боку Вірменії обмежила доступ до інтернету по всій території держави.
- Збройні сили Азербайджану взяли під контроль 4 селища Фізулінського району і 2 села Джебраїльського району в Нагірному Карабасі.
- У невизнаній "Нагірно-Карабаській республіці" заявили про перших жертв. Місцевий "омбудсмен" повідомив про 30 поранених цивільних і двох постраждалих. Загалом же під обстріли від ранку потрапили близько 50 населених пунктів у Нагірному Карабасі.
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Що відомо про Нагірний Карабах?Невизнана "Нагірно-Карабахська республіка" розміщується на південному заході Азербайджану: офіційний Баку вважає її окупованою територією.
Втратив Азербайджан контроль над Карабахом на початку 1990-х. Сталося це внаслідок конфлікту з вірменським населенням регіону та Вірменією. У 1994-му після шести років війни сторони підписали бішкекський протокол, за яким Азербайджан, Вірменія і "НКР" домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.
Азербайджан і Вірменія поновили бойові дії: дивіться відео
Цинічні обстріли бойовиків на Донбасі
Від початку поточної доби проросійські бойовики 4 рази обстріляли позиції українських військових. За інформацією штабу ООС, ворог застосував:
- станковий автоматичний гранатомет,
- великокаліберний кулемет,
- підствольний гранатомет,
- стрілецьку зброю.
Крім підступних обстрілів, ворог "нашпиговує" Донбас мінами, зокрема й забороненими. 27 вересня сапери ДСНС розмінували майже 10 гектарів території уздовж лінії розмежування.
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Припинення вогню на Донбасі: що варто знати
- З 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню. Напередодні про це домовилися під час зустрічі ТКГ.
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Новий режим припинення вогню погодили Україна, Росія та ОБСЄ на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи 22 липня.
- У перший день перемир'я спостерігачі ОБСЄ нарахували загалом 111 порушень.
- Перше порушення зафіксували у районі Зайцевого: ворожий снаряд потрапив на приватний город. Чоловік, який на ньому порався, отримав поранення руки.
- Спостерігачі підтверджують: цю провокацію здійснили зі сторони, яка підконтрольна бойовикам.
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу
Масові протести та жорсткі затримання у Білорусі
На 27 вересня білоруси запланували у Мінську народну інавгурацію опозиціонерки Світлани Тихановської. Влада Білорусі від самісінького ранку перетворила центр Мінська на місце зосередження ОМОНівців та військової техніки. Силовики облаштували на площі Незалежності загорожі.
Посилено охороняли і Палац Незалежності – резиденцію Лукашенка. Туди підтягнули військову техніку та навіть машини з колючим дротом. Водночас міліція Білорусі 27 вересня обмежила рух особистого та громадського транспорту. Не працювало навіть метро.
Перші затримання почалися після 12:00. Людей, що мали біло-червоно-білі прапори, одразу кидали до автозаків. Телеграм-канал "Белсат" повідомив про щонайменше 200 затриманих у Білорусі.
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Заява Світлани Тихановської
З нагоди 50 дня протестів у Білорусі лідерка опозиції Світлана Тихановська написала звернення до співгромадян. Вона наголосила, що "цілий народ є сильнішим однієї людини, тому має перемогти".
Ми вийшли зупинити цей режим і ми робимо це мирно!
– зауважила вона.
Протести у Білорусі / Фото TUT.BY
Історія порятунку життя курсанта в авіакатастрофі АН-26
Курсанта В'ячеслава Золочевського, який 25 вересня вижив у авіакатастрофі біля Чугуєва, від смерті врятував збіг обставин. Голова Харківської ОДА Олексій Кучер розповів, що курсанта прикрили від вогню уламки фюзеляжу.
Він додатково повідомив, що вцілів, бо перебував у певній "капсулі" з фюзеляжу, частиною літака прикрило, і тому вогонь не дістав його. Він прийшов до тями й зміг покинути літак, який палав,
– переповів слова хлопця Кучер.
Коли хлопець отямився біля уламків літака, він почав гасити товариша, який горів поруч. На жаль, другий курсант від завданих опіків помер у лікарні.
Що відомо про стан вцілілого курсанта
Наразі В'ячеслав Золочевський перебуває у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону в Харкові. Його стан медики оцінюють як середньої важкості, з позитивною динамікою, ближче до задовільного.
Курсант Золочевський розповів, як йому вдалося вижити в авіакатастрофі / Армія Inform
Авіакатастрофа АН-26 біля Чугуєва: головне
- Ввечері 25 вересня 2020 року поблизу Чугуєва на Харківщині під час навчальних польотів впав військовий літак АН-26.
- На борту літака перебувало 27 осіб (7 членів екіпажу та 20 курсантів).
- В катастрофі загинули 26 людей, вижити вдалося тільки одному курсанту і він зараз у лікарні.
- Глава Міноборони Андрій Таран заявив, що на місці трагедії знайшли чорні скриньки. Вони вціліли, прилади вилучили і їх передадуть на розшифровку.
- Для ідентифікації загиблих у катастрофі АН-26 потрібно буде провести ДНК-експертизи, оскільки тіла – дуже понівечені.
Більше про це Біля Чугуєва розбився літак АН-26 з курсантами на борту: останні новини – фото, відео
Окупанти знищили одне із найкрасивіших озер у Криму
В окупованому Криму в Сонячній Долині повністю висохло озеро Три Сестри. Раніше водойму вважали однією із найкрасивіших в Україні. У мережі люди обурюються діями окупантів, які не зробили нічого, аби врятувати озеро від засухи.
Легендарне озеро було розташоване у Сонячній Долині за кілометр від Чорного моря, поблизу гірського хребта Ечки-даг та Лисячої бухти.
Кратер водойми мав високу греблю, з нього виходила річка Менерлі-Узень – тепер тут суха глина, дно в тріщинах, води немає,
– пишуть у мережі.
Озеро Три Сестри повністю висохло / RoksolanaToday&КрымUA