На кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії. Білоруси запланували у Мінську народну інавгурацію опозиціонерки Світлани Тихановської. Окупанти вчергове порушили режим припинення вогню. Курсанта В'ячеслава Золочевського від смерті врятував збіг обставин. В окупованому Криму повністю висохло озеро Три Сестри. Такими були головні новини неділі, 27 вересня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 27 вересня:

Війна у Нагірному Карабасі

Вранці 27 вересня у Нагірному Карабасі поновилися бойові дії між Азербайджаном і Вірменією. Через ситуацію, що склалася, вірменський прем'єр Нікол Пашинян запровадив воєнний стан і мобілізацію для чоловіків старше за 18 років. Пізніше Азербайджан услід за Вірменією запровадив воєнний стан.

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Ескалація конфлікту: останні новини

Бойові дії в районі лінії розмежування поновилися приблизно о 6 ранку 27 вересня.

За версією Азербайджану, війська Вірменії "здійснили масштабні провокації" та завдали інтенсивного обстрілу по селах і позиціям азербайджанської армії в прифронтовій зоні.

по селах і позиціям азербайджанської армії Через це азербайджанські війська почали контрнаступальну операцію всім фронтам, під час якої на різних напрямках було знищено 12 одиниць зенітно-ракетних комплексів OSA підрозділів протиповітряної оборони Вірменії.

операцію всім фронтам, під час якої на різних напрямках було знищено 12 одиниць зенітно-ракетних комплексів OSA підрозділів протиповітряної оборони Вірменії. Натомість у Вірменії кажуть, що їхнім військовим вдалося збити два вертольоти та три безпілотники азербайджанських повітряних сил, а також знищити три танки. У Баку підтвердили, що було збито один вертоліт. Але його екіпаж – живий.

та три безпілотники азербайджанських повітряних сил, а також знищити три танки. У Баку підтвердили, що було збито один вертоліт. Але його екіпаж – живий. Влада Азербайджану побоюючись провокацій з боку Вірменії обмежила доступ до інтернету по всій території держави.

обмежила доступ до інтернету по всій території держави. Збройні сили Азербайджану взяли під контроль 4 селища Фізулінського району і 2 села Джебраїльського району в Нагірному Карабасі.

У невизнаній "Нагірно-Карабаській республіці" заявили про перших жертв. Місцевий "омбудсмен" повідомив про 30 поранених цивільних і двох постраждалих. Загалом же під обстріли від ранку потрапили близько 50 населених пунктів у Нагірному Карабасі.

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Що відомо про Нагірний Карабах? Невизнана "Нагірно-Карабахська республіка" розміщується на південному заході Азербайджану: офіційний Баку вважає її окупованою територією.



Втратив Азербайджан контроль над Карабахом на початку 1990-х. Сталося це внаслідок конфлікту з вірменським населенням регіону та Вірменією. У 1994-му після шести років війни сторони підписали бішкекський протокол, за яким Азербайджан, Вірменія і "НКР" домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

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Цинічні обстріли бойовиків на Донбасі

Від початку поточної доби проросійські бойовики 4 рази обстріляли позиції українських військових. За інформацією штабу ООС, ворог застосував:

станковий автоматичний гранатомет,

великокаліберний кулемет,

підствольний гранатомет,

стрілецьку зброю.

Крім підступних обстрілів, ворог "нашпиговує" Донбас мінами, зокрема й забороненими. 27 вересня сапери ДСНС розмінували майже 10 гектарів території уздовж лінії розмежування.

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Припинення вогню на Донбасі: що варто знати

З 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню. Напередодні про це домовилися під час зустрічі ТКГ.

Новий режим припинення вогню погодили Україна, Росія та ОБСЄ на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи 22 липня.

У перший день перемир'я спостерігачі ОБСЄ нарахували загалом 111 порушень.

Перше порушення зафіксували у районі Зайцевого: ворожий снаряд потрапив на приватний город. Чоловік, який на ньому порався, отримав поранення руки.

Спостерігачі підтверджують: цю провокацію здійснили зі сторони, яка підконтрольна бойовикам.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

Масові протести та жорсткі затримання у Білорусі

На 27 вересня білоруси запланували у Мінську народну інавгурацію опозиціонерки Світлани Тихановської. Влада Білорусі від самісінького ранку перетворила центр Мінська на місце зосередження ОМОНівців та військової техніки. Силовики облаштували на площі Незалежності загорожі.

Посилено охороняли і Палац Незалежності – резиденцію Лукашенка. Туди підтягнули військову техніку та навіть машини з колючим дротом. Водночас міліція Білорусі 27 вересня обмежила рух особистого та громадського транспорту. Не працювало навіть метро.

Перші затримання почалися після 12:00. Людей, що мали біло-червоно-білі прапори, одразу кидали до автозаків. Телеграм-канал "Белсат" повідомив про щонайменше 200 затриманих у Білорусі.

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Заява Світлани Тихановської

З нагоди 50 дня протестів у Білорусі лідерка опозиції Світлана Тихановська написала звернення до співгромадян. Вона наголосила, що "цілий народ є сильнішим однієї людини, тому має перемогти".

Ми вийшли зупинити цей режим і ми робимо це мирно!

– зауважила вона.

Протести у Білорусі / Фото TUT.BY

Історія порятунку життя курсанта в авіакатастрофі АН-26

Курсанта В'ячеслава Золочевського, який 25 вересня вижив у авіакатастрофі біля Чугуєва, від смерті врятував збіг обставин. Голова Харківської ОДА Олексій Кучер розповів, що курсанта прикрили від вогню уламки фюзеляжу.

Він додатково повідомив, що вцілів, бо перебував у певній "капсулі" з фюзеляжу, частиною літака прикрило, і тому вогонь не дістав його. Він прийшов до тями й зміг покинути літак, який палав,

– переповів слова хлопця Кучер.

Коли хлопець отямився біля уламків літака, він почав гасити товариша, який горів поруч. На жаль, другий курсант від завданих опіків помер у лікарні.

Що відомо про стан вцілілого курсанта

Наразі В'ячеслав Золочевський перебуває у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону в Харкові. Його стан медики оцінюють як середньої важкості, з позитивною динамікою, ближче до задовільного.



Курсант Золочевський розповів, як йому вдалося вижити в авіакатастрофі / Армія Inform

Ввечері 25 вересня 2020 року поблизу Чугуєва на Харківщині під час навчальних польотів впав військовий літак АН-26.

На борту літака перебувало 27 осіб (7 членів екіпажу та 20 курсантів).

В катастрофі загинули 26 людей, вижити вдалося тільки одному курсанту і він зараз у лікарні.

Глава Міноборони Андрій Таран заявив, що на місці трагедії знайшли чорні скриньки. Вони вціліли, прилади вилучили і їх передадуть на розшифровку.

Для ідентифікації загиблих у катастрофі АН-26 потрібно буде провести ДНК-експертизи, оскільки тіла – дуже понівечені.

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Окупанти знищили одне із найкрасивіших озер у Криму

В окупованому Криму в Сонячній Долині повністю висохло озеро Три Сестри. Раніше водойму вважали однією із найкрасивіших в Україні. У мережі люди обурюються діями окупантів, які не зробили нічого, аби врятувати озеро від засухи.