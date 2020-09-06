Двоє українських військових загинули на Донбасі, підірвавшись на мінах. Окупанти цинічно порушили перемир'я, двічі обстрілявши позиції ЗСУ. Україна вже відреагувала. Протести в Білорусі не вщухають: на вулиці Мінська вийшли понад 100 тисяч людей. Росія ледь не розсварилася з Сербією хамську поведінку Захарової. Такими були головні новини 6 вересня в Україні й світі.

Найважливіші новини України й світу за сьогодні:

Обстріли окупантів позицій ЗСУ

Проросійські бойовики 6 вересня вперше з часу встановлення режиму припинення вогню на Донбасі прицільно обстріляли позиції ООС. Бойовики відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомету, випустивши при цьому три черги ВОГ-17 по підрозділу Об'єднаних сил в районі Красногорівки.

В результаті обстрілу поранення отримав військовослужбовець Збройних Сил України. Він допомогав усувати наслідки пожежі на Луганщині. Бійцю оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікарні.

Вдруге бойовики обстріляли українські позиції неподалік Причепилівки, що на Луганщині. Там в резульаті обстрілу загинув український військовий.

Українські військові після першого обстрілу не відкривали вогонь у відповідь. При наступному обстрілі українських позицій ЗСУ дали адекватну відсіч противнику з усіх наявних сил і засобів. Втрати окупантів встановлюються.

Як Україна відреагувала на обстріли

Порушення перемир'я проросійськими бойовиками 6 вересня біля Красногорівки обговорили на терміновому засіданні української делегації в ТКГ.

Голова делегації Леонід Кравчук наголосив, що поодинокі провокації бойовиків на Донбасі не можуть і не стануть підставою для зриву мирного процесу.

Він також запевнив, що українська сторона чітко й послідовно дотримується режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

Що треба знати про погрози бойовиків обстріляти позиції ЗСУ

Ватажок донецьких бойовиків Пушилін анонсував обстріл українських позицій. Статися це має 7 вересня буквально за 600 метрів від населеного пункту Шуми , що є передмістям Горлівки. Він видав відповідний указ.

, що є передмістям Горлівки. Він видав відповідний указ. Через це голова української делегації в мінській Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук скликав термінове засідання.

Водночас Кравчук зауважив, що заяви представника так званої "ДНР" Дениса Пушиліна є нічим іншим, як бажанням загострити ситуацію на Донбасі.

Зверніть увагу! Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося 27 липня 2020 року. Його погодили Україна та Росія, а також підтримує ОБСЄ. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.

Втрати на фронті

Двоє українських військових на Донбасі під Верхньоторецьким потрапили на мінне поле противника через пожежу. Під час евакуації особового складу, обходячи осередок вогню в "сірій зоні", на мінному двоє військовослужбовців зі складу ООС підірвалися на невідомому вибуховому пристрої полі противника.

Спершу обоє українських воїнів вважалися зниклими безвісти. Про їхнє зникнення під час ліквідації пожежі повідомляв штаб ООС ще о 7 годині ранку. Вже тоді розгорнули пошуки бійців. Бійці були відрізані полум’ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького.

Наразі імен загиблих воїнів не розголошують. Про них повідомлять після завершення всіх необхідних процедур, серед яких найважливіша – повідомлення про трагедію родичам українських захисників.

Враховуючи те, що військові зайшли на мінне поле випадково й через пожежу, ці втрати, найімовірніше, були небоєвими.

Зверніть увагу! В Луганській області 2 вересня спалахнули масштабні пожежі, що охопили понад тисячу гектарів територій. 4 вересня рятувальники, яким допомагали військові, локалізували займання. Щоправда, увечері 4 числа виникло нове займання. У штабі ОС звинувачують бойовиків в підпалі.

Масштабні пожежі на Луганщині: дивіться відео

Протести в Білорусі: головне за день

Важливо Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео

6 вересня на вулиці Мінська та інших великих міст вийшли понад 100 тисяч білорусів. Кількість учасників маршу в центрі Мінська наблизилося до показників минулого тижня, люди розтягнулися вздовж проспекту Незалежності.

Демонстранти традиційно дійшли до резиденції Лукашенка. Там їх зустріли сотні силовиків, які охороняли палац президента Білорусі. На дахах прилеглих будинків очевидці помітили снайперів.

За попередніми даними правозахисників, ОМОНівці затримали вже сотні людей. Силовики жорстоко били активістів, зокрема, серйозні сутички сталися в Гродно.

Попри зливу, десятки тисяч білорусів вийшли на протест: відео

Затримання людей в Бресті: відео

Дипломатичний скандал між Сербією та Росією

До теми Росія ледь не розсварилася з Сербією через хамовитий коментар свого МЗС: деталі

Між Росією і Сербією стався скандал. Усе через хамовитий коментар скандальної речниці російського МЗС Марії Захарової про президента Сербії Александара Вучича.

Підставою для цього став візит Вучича до Сполучених Штатів Америки. Там сербський лідер зустрівся з американським президентом Дональдом Трампом.

Під час розмови в Білому Домі на протокольному фото кидається в очі те, як далеко від столу Трампа стоїть крісло, на якому сидить Вучич. Можна припустити, що це зроблено спеціально "для картинки" під час пандемії, коли влада в багатьох країнах закликає людей дотримуватися правил, зокрема соціальної дистанції.

Втім Марія Захарова побачила в цьому кадрі дещо більше. Вона пожартувала, що Вучича посадили, "як на допиті". Не надто дипломатично з боку офіційної представниці МЗС цілої держави, але на цьому все не закінчилося.

А замисли тај председник ниједну ружну реч против Русије није рекао, чак ни на том месту. А замисли тај председник је код руског председника и по сат и по времена чекао на пријем и никада није тражио посебну столицу. Ја Вам не дозвољавам да нападате поносну Србију. Срам Вас било! pic.twitter.com/yCdQDhxWIF — Марко Ђурић (@markodjuric) September 5, 2020

Далі Захарова взялася радити сербському президенту, як йому сидіти. Для ілюстрації вона обрала фото з фільму.

Якщо вас покликали в Білий Дім, а стілець поставили так, наче ви на допиті, сідайте як на другому фото. Ким би ви не були, просто повірте,

– підписала свій жарт представниця МЗС Росії.

Як відреагували серби

Першим на цей інцидент відреагував міністр оборони Сербії Александра Вулін. Він нагадав росіянам, що Вучич – верховний головнокомандувач армії, з якою Росія має найбільшу співпрацю у Європі.

"Величина людини не вимірюється ні розміром стільця, на якому він сидить, ні величиною сили, від імені якої він говорить, а розміром хоробрості на будь-якому стільці захищати свій народ і друзів свого народу", – заявив Вулін.

Далі була й реакція самого Александара Вучича. В інтерв'ю RTV Pink він назвав слова Захарової "примітивізмом" і висловив занепокоєння тим, що Росія не цінує дружнього ставлення Сербії.

Він також натяком пригрозив Росії можливість припинення співпраці в низці сфер. Політик заявив, що росіяни не цінують єдину країну в Європі, що не ввела проти них санкції, не збирається вступати до НАТО, а також купує газ і зброю в Росії.

Захарова звинуватила у всьому США

Нарвавшись на негативну реакцію Сербії, Марія Захарова взялася виправдовуватися. Вона звинуватила у всьому американців, які, мовляв, "неправильно" поставили крісло.

"Прошу вибачення, але мій пост був невірно розтлумачений. Єдине, що в ньому містилося – це неприйняття зверхнього ставлення з боку "виняткових", – спробувала виправдатися Захарова.

Вона заявила, що американські чиновники постійно йдуть на "протокольні хитрощі". Відтак вона, мовляв, намагалася висміяти неприйнятну поведінку саме влади США, а не Александара Вучича.

Що відомо про відносини Росії і Сербії